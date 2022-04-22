وفد من شرطة دبي يطلع على «القضاء الشرطي»

دبي (الاتحاد)

التقى طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، بوفد منتسبي القيادة العامة لشرطة دبي لدبلوم القضاء الشرطي، في مكتبه، وترأس الوفد العميد أحمد عبدالله شهيل مدير عام المجلس، يرافقه العقيد الدكتور سعيد عبدالله المظلوم، نائب مدير عام المجلس لشؤون مجالس الادعاء، والعقيد عادل علي السميطي، نائب مدير عام المجلس لشؤون مجالس التأديب، وأعضاء مجالس التأديب.

ورحب المنصوري بالوفد، والذي تأتي زيارته ضمن الجلسات العملية لبرنامج دبلوم القضاء الشرطي، لحضور جلسات واقعية بمحاكم دبي، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى عبر محاكاة الواقع بعد المرحلة النظرية من برنامج الدبلوم، لتمكين كفاءات المنتسبين ومدهم بالأدوات والمعلومات، والإجراءات القانونية المسلكية، والتعامل مع المحاكمات العسكرية بالشكل القانوني الصحيح.

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي قد أطلقت الشهر المنصرم فعاليات دبلوم القضاء الشرطي بالشراكة مع معهد دبي القضائي. ويقدمه نخبة من القضاة والقانونيين والمتخصصين في المجال. ويتطرق الدبلوم إلى محاور عدة، أبرزها المخالفات المسلكية والجزاءات التأديبية، قيم وتقاليد القضاء، مستقبل القضاء في ظل الذكاء الاصطناعي، ومهارات الاتصال ولغة الجسد، والمحاكمة التأديبية وضماناتها وتسبيب القرار التأديبي.