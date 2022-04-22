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5 مناطق لـ«اللياقة البدنية» في العين
5 مناطق لـ«اللياقة البدنية» في العين
23 ابريل 2022 01:55

العين (وام)

أنجزت بلدية مدينة العين 5 مناطق للياقة البدنية في كل من مزيد والظاهر والصاروج، وذلك ضمن استراتيجيتها لدعم الصحة العامة عبر مشاريع تساهم في خلق أماكن رياضية لتعزيز نمط حياة صحي لدى أفراد مجتمع مدينة العين، ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمجتمع وزيادة نصيب الفرد من المرافق الترفيهية وممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية لدى لسكان المنطقة. 
وقال المهندس يوسف البلوشي مدير المشروع: «يأتي إنشاء 5 مناطق اللياقة البدنية في كل من مزيد والظاهر 1 والظاهر 9 والظاهر 5 والصاروج من حرص البلدية على تشجيع سكان هذه المناطق والأحياء السكنية على ممارسة أنواع مختلفة من الرياضة تشمل تمارين الإحماء وتقوية عضلات الجسم وبنائها والجري وغيرها، عبر تخصيص أماكن في الهواء الطلق تتوفر فيها معدات وأجهزة اللياقة البدنية». وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع كانت 12 شهراً بتكلفة إجمالية بلغت ستة ملايين وثمانمائة ألف درهم.

العين
الإمارات
اللياقة البدنية
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