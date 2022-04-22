3 دقائق لتحويل الأموال في «عقابية عجمان»

عجمان (الاتحاد)

أطلقت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة عجمان، خدمة ذكية لتحويل الأموال للنزلاء، عبر تطبيق وزارة الداخلية، لتكون بديلاً عن الطريقة التقليدية السابقة في تحويل الأموال، وتتم الخدمة خلال 3 دقائق. وقال المقدم محمد مبارك الغفلي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة عجمان، إن الخدمة جاءت ضمن جهود الشرطة للتخفيف على أسر النزلاء، وتسهيل عملية تحويل الأموال لنزلاء المؤسسة، ولتعزيز رضا وسعادة النزلاء وأسرهم عن الخدمات المقدمة، ودعم التحول الذكي في الخدمات.

وأشار إلى أن عملية تحويل الأموال للنزلاء سابقاً كانت تتطلب توجه ذوي النزيل إلى المصرف حضورياً وإيداع الأموال في حسابه بالمصرف، ليتم تحويلها إلى حسابه في المؤسسة، وكانت تتطلب الخدمة ما يقارب 24 ساعة لتوصيل الأموال إلى النزيل، أما الآن وبعد تحويل الخدمة إلى طريقة ذكية، فقد اختصرت وقت إنجاز الخدمة من 24 ساعة إلى ثلاث دقائق فقط، باستخدام الخدمة عبر الهاتف المحمول.

وأوضح المقدم محمد الغفلي، أن الخدمة متوافرة على تطبيق وزارة الداخلية MOI، وكل ما يتطلب فعله هو الدخول إلى الخدمة وتعبئة بيانات النزيل ورقمه الموحد، ثم الموافقة على شروط وأحكام الخدمة، ومن ثم إتمام عملية الدفع عبر البطاقة الائتمانية في وقت زمني لا يتجاوز 3 دقائق.