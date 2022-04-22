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توعية أسر نزلاء الأحداث بأبوظبي
خلال الملتقى (من المصدر)
23 ابريل 2022 01:55

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي ملتقى أسري في إدارة رعاية الأحداث بقطاع أمن المجتمع بعنوان (إدارة الخلافات الأسرية)، وذلك ضمن الحملة التوعوية الأسرية «نحتويهم لنحميهم». وأكد العقيد بهيان حمد العامري مدير إدارة رعاية الأحداث بالإنابة أهمية مبادرة الأسر بالعمل على إيجاد الحلول والآليات المناسبة لحل الخلافات التي قد تحدث داخلها، من أجل توفير بيئة آمنة ومستقرة لأطفالها.
وشارك في تقديم الملتقى عرفات الكعبي من مؤسسة التنمية الأسرية حيث سلط الضوء على أهمية فهم الأسباب التي تؤدي إلى الخلافات بين الوالدين، وكيفية تطوير مهاراتهم من أجل حل تلك الخلافات والنزاعات.

شرطة أبوظبي
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