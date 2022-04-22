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الإمارات
"الحصن" يتيح الحصول على الحالة الخضراء للمواطنين غير المطعمين قبل السفر
تطبيق "الحصن"
22 ابريل 2022 23:26

أعلن "تطبيق الحصن" أنه بات بإمكان المواطنين الإماراتيين غير الحاصلين على تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد الحصول على الحالة الخضراء من أجل السفر.
وقال التطبيق على حسابه الرسمي على موقع تويتر "يجب على مواطني الإمارات غير الملقحين إكمال نموذج إخلاء المسؤولية على التطبيق قبل السفر للحصول على الحالة الخضراء".
وأضاف التطبيق أنه "يمكن للأفراد، الذين تلقوا تطعيمهم في دولة الإمارات، إضافة شهادات التطعيم الخاصة بهم إلى محفظة أبل الخاصة بهم!".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تطبيق الحصن
تطعيم
لقاح كورونا
السفر
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