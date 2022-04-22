الخوفُ مِنَ اللهِ رأسمال المؤمن وسفينة نجاته

حذَّر الله العباد نفسه، وأمر بخشيته، وقال تعالى: (... وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ)، «سورة آل عمران: الآية 28»، وأخبرهم أن بطشه شديد، وقال سبحانه وتعالى: (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ)، «سورة البروج: الآية 12»، وقال الله عز وجل: (... وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ)، «سورة البقرة: الآية 40».

ووجب على كل مسلم الخوف من الله تعالى، والاستعداد للقائه، إذ أن من خاف الله في الدنيا أمَّنَهُ الله في الآخرة، كما أن الخوف حاجز بين العبد والمعاصي، فمن خاف الله، ونهى نفسه عن هواها، دخل الجنة، كما أن خوف الله دافعٌ للعمل الصالح، فمن أوقعه الخوف في القنوط فترك العمل، فخوفه مذموم، وإن الخوف من الله تعالى وخشيته من أهم الأسباب التي تحثُّ العباد على طاعته ومراقبته والقيام بأمره.

كما حذّر الله عباده بأن أخذه أليم، وأنه سيجمعهم مع الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، وذلك يوم مشهود، حُفاة عُراة غُرلاً، في صعيد واحد قياماً لربِّ العالمين، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، القلوب واجفة، والأبصار خاشعة، والخلائق فزعة، قد أحاط الهول بهم، فتصل القلوب الحناجر، وتنقطع الأصوات فلا تسمع إلا همساً، ويشتغل كل امرئ بما فيه، ويفر من أمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، ويجيء الربُّ جلّ جلاله لفصل القضاء بين العباد، ويناديهم: لمن الملك اليوم؟ فلا مجيب إلا الربُّ جلّ جلاله.

وأمر الله عباده بالتقوى، فقال جلّ جلاله: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ)، «سورة الحج: الآيات 1 - 2»

وعن أنس رضي الله عنه، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً»، (متفق عليه: صحيح البخاري، 4621، وصحيح مسلم 426).

وعن أبي ذر، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِداً لِلَّهِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ»، (سنن الترمذي، 2312).

وعن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، وَاسْتَمَعَ الإِذْنَ يُؤْمَرَ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخ»، فكأنما ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: «قُولُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوكِيلُ، عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا»، (سنن الترمذي، 2431).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ َخافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ»، (سنن الترمذي 2450).

كما أن على المسلم أن يكون بين الخوف والرجاء، فالخوف يحمله على العمل وعلى عدم الأمن من العذاب، والرجاء يمنعه من اليأس من رحمة الله.

وفي هذا الحديث يبيّن صلى الله عليه وسلم أن الله كما أنه غفور رحيم فإنه شديد العقاب، ورى أبوهريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، ما طمع في الجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد، فلو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، أي: على ما يفعل من الذنوب، من غير أن ينظر إلى رحمة الله تعالى ما طمع في رحمته أحد، فإذا كان المؤمن كذلك، فإن غير المؤمن من باب أولى ألا يطمع في رحمة الله، ولو يعلم غير المؤمن ما عند الله من الرحمة التي ادخرها ليوم القيامة ما قنط، أي: ما يئس من الجنة أحد، فإذا كان غير المؤمن كذلك فالمؤمن أولى ألا يقنط من رحمة الله.