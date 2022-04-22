الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
موانئ دبي العالمية تفوز بجائزة الخدمات اللوجستية العالمية للقاحات
سلطان أحمد بن سليّم
23 ابريل 2022 01:56

دبي (وام)

حصلت موانئ دبي العالمية على جائزة أفضل تقنيات الخدمات اللوجستية، وتسليم سلسلة التبريد، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز في صناعة اللقاحات لهذا العام، الذي عقد في العاصمة الأميركية واشنطن. 
وجاءت الجائزة، تكريماً لجهود موانئ دبي العالمية، خلال العامين الماضيين في مواجهة التحديات في توصيل اللقاحات والتعامل مع الاختناقات في سلاسل التوريد، وقد تطور مؤتمر القمة العالمي ليصبح المنبر الرائد عالمياً في هذا المجال على مدى السنوات الـ 21 الماضية، وبجدول أعمال يقرره المجلس الاستشاري العلمي العالمي. 
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: «عندما تم الإعلان للمرة الأولى عن لقاح لـ«كوفيد-19»، سارعت ‹دي بي ورلد› إلى إدراك حجم التحدي الذي تنطوي عليه عملية توزيع اللقاح على مليارات الأشخاص حول العالم. إننا فخورون بإنجازات فرق عملنا وجاهزية مرافقنا العالمية التي لعبت دورًا في ضمان وصول اللقاحات إلى من هم في أمس الحاجة إليها. وينبغي لنا استخلاص الدروس المستفادة من هذه الجائحة». وتمتد مرافق سلسلة التبريد الخاصة ب «دي بي وورلد» مثل تلك الموجودة في ميناء كوسيدو، عبر مساحات التخزين وشاحنات نقل البضائع، مما يُمكّن «دي بي وورلد» من تغطية كامل الرحلة من المختبر إلى مكان الحصول على اللقاح، ما يعني تمكّن «دي بي وورلد» من توزيع أكثر من 8 ملايين جرعة من لقاح «كوفيد-19» في جمهورية الدومينيكان.

دعم مبادرة كوفاكس
وفي ذروة الجائحة، وقعت «دي بي وورلد» شراكة مع منظمة اليونيسف لمدة ثلاث سنوات لدعم مبادرة كوفاكس من أجل اللقاحات والتطعيم. وقد أتاحت «دي بي ورلد» لليونيسف الوصول المجاني إلى خدماتها اللوجستية في جميع أنحاء العالم، مما ساعد المنظمة على تسليم ملياري جرعة لقاح بحلول 2022 في الدول التي يصعب الوصول إليها. كذلك تُعد موانئ دبي العالمية شريكًا رئيسًا في تحالف دبي اللوجستي لتسريع توزيع لقاحات كورونا. وتعمل «دي بي وورلد» أيضًا مع طيران الإمارات ومطارات دبي من أجل توزيع اللقاحات جوًا وبرًا وبحرًا لمواجهة التحديات التشغيلية في الأسواق الناشئة التي تضررت بشدة جراء الجائحة. 

موانئ دبي
كوفاكس
الإمارات
موانئ دبي العالمية
دبي
الخدمات اللوجستية
لقاح كورونا
لقاح كوفيد 19
سلطان أحمد بن سليم
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©