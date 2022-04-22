الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«الإمارات للسرطان» تنظم إفطاراً للمرضى والمتعافين وأسرهم في رأس الخيمة
جانب من الحفل
22 ابريل 2022 21:26

نظمت جمعية الإمارات للسرطان إفطاراً رمضانياً في إمارة رأس الخيمة بمشاركة المرضى المصابين والمتعافين وأفراد أسرهم وذلك بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني ضمن مبادرة الجمعية بعنوان «فطوركم علينا» بدعم من رجل الأعمال فهد الشيراوي وبرعاية الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة.
حضر حفل الإفطار، الذي أقيم في مركز الاحتفالات بمنطقة السيح، عدد من المسؤولين والشرطة المجتمعية، وسعادة محمد خميس الكعبي مدير عام الجمعية والدكتور سالم ناصر العامري عضو مجلس الإدارة ومهرة بن صراي مدير فرع رأس الخيمة وأعضاء من الجمعية والمتطوعين. 
وأكد مدير عام الجمعية، في كلمته، على دور الجمعية في العطاء والمحبة والتضحية لدعم مصابي السرطان والتضامن معهم لتخفيف المعاناة عنهم لتخطي مراحل الألم.
ولفت الكعبي إلى أن جمعية الإمارات للسرطان دأبت خلال شهر رمضان بتنظيم مبادرة بعنوان «فطوركم علينا» على مستوى الدولة وتقديم المساعدات المادية والسلال الغذائية للعائلات والأسر المحتاجة التي يعاني أحد أفرادها من إصابة بمرض السرطان.
وشكر الكعبي مبادرة المحسن الكبير رجل الأعمال فهد الشيراوي وكل الجهات التي تدعم مسيرة الجمعية والتي تعكس قيم العطاء والتلاحم المجتمعي في الإمارات، منوهاً بالجهود التي بذلها الأعضاء والمتطوعون في فرع الجمعية بإمارة رأس الخيمة والتضحية من قبلهم لخدمة الحالات الإنسانية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جمعية الإمارات للسرطان
حفل
الإفطار
مرضى السرطان
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©