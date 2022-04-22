«الإمارات للسرطان» تنظم إفطاراً للمرضى والمتعافين وأسرهم في رأس الخيمة
جانب من الحفل
22 ابريل 2022 21:26
نظمت جمعية الإمارات للسرطان إفطاراً رمضانياً في إمارة رأس الخيمة بمشاركة المرضى المصابين والمتعافين وأفراد أسرهم وذلك بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني ضمن مبادرة الجمعية بعنوان «فطوركم علينا» بدعم من رجل الأعمال فهد الشيراوي وبرعاية الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة. حضر حفل الإفطار، الذي أقيم في مركز الاحتفالات بمنطقة السيح، عدد من المسؤولين والشرطة المجتمعية، وسعادة محمد خميس الكعبي مدير عام الجمعية والدكتور سالم ناصر العامري عضو مجلس الإدارة ومهرة بن صراي مدير فرع رأس الخيمة وأعضاء من الجمعية والمتطوعين. وأكد مدير عام الجمعية، في كلمته، على دور الجمعية في العطاء والمحبة والتضحية لدعم مصابي السرطان والتضامن معهم لتخفيف المعاناة عنهم لتخطي مراحل الألم. ولفت الكعبي إلى أن جمعية الإمارات للسرطان دأبت خلال شهر رمضان بتنظيم مبادرة بعنوان «فطوركم علينا» على مستوى الدولة وتقديم المساعدات المادية والسلال الغذائية للعائلات والأسر المحتاجة التي يعاني أحد أفرادها من إصابة بمرض السرطان. وشكر الكعبي مبادرة المحسن الكبير رجل الأعمال فهد الشيراوي وكل الجهات التي تدعم مسيرة الجمعية والتي تعكس قيم العطاء والتلاحم المجتمعي في الإمارات، منوهاً بالجهود التي بذلها الأعضاء والمتطوعون في فرع الجمعية بإمارة رأس الخيمة والتضحية من قبلهم لخدمة الحالات الإنسانية.