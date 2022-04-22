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جراحة معقدة لسائحة في دبي تعاني «الاحشاء المعكوسة»
المريضة مع زوجها لحظة خروجها من المستشفى
22 ابريل 2022 20:51

دبي (الاتحاد)
استقبل مستشفى في دبي سائحة نيجيرية، تعاني من حالة صحية نادرة تحدث في 0.01٪ من البشر، إذ تبين أن قلبها في الجهة اليمنى، بينما يقع الكبد والمرارة بالجانب الأيسر من الجسم.
وتمكن الفريق الطبي في مستشفى ميديور، من إنقاد المريضة من حصوات في المرارة، بعملية معقدة، تطلبت جهدا مضاعفا ودقيقا لاختلاف مواقع الأعضاء الداخلية للمريضة.
وقال الدكتور جاسوانت أهوجا، أخصائي الأشعة في مستشفى ميديور بدبي، إن السائحة لبيشنس أوكودوا (39عامًا) تعاني منذ أشهر طويلة من الام مستمرة في البطن، وزارت مستشفيات عدة في نيجيريا، لكن لم يتم تفسير سبب الالام، فقررت القدوم إلى دبي، وتلقي العلاج في المستشفى.
وأضاف: خضعت المريضة لاختبار الموجات فوق الصوتية وصورة رنين مغناطيسي للتأكد من وجود حصوات في المرارة، ولكن اخصائي الأشعة أصابته الدهشة، حين كشفت صورة الاشعة أن المريضة تعاني من حالة خلقية نادرة تُسمى (الانعكاس الجذعي أو الأحشاء المعكوسة)، حيث يقع القلب في الجانب الأيمن من الصدر، بينما يقع الكبد والمرارة بالجانب الايسر من البطن.
وتابع: هذه الحالة نادرة جدا تحدث في 0.01٪ من البشر، ويعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من تشوهات أخرى مثل اضطرابات القلب الخلقية، ومشاكل الرئة، والتهاب جيوب أنفية مزمن.
وأكمل: نظرا لأن الدراسات الطبية مُصممة بحيث يتم تطبيقها على الأشخاص الطبيعيين، فقد اضطر الأطباء إلى تعديل نهج جراحة المرارة.

جراحة
سائحة
دبي
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