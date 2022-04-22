الطقس المتوقع في الإمارات غذاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا وغائما جزئيا أحياناً على بعض المناطق، وتظهر السحب على المناطق الشرقية قد تكون ركامية على الجبال، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:02 والثاني عند الساعة 05:28 والجزر الأول عند الساعة 2712: والجزر الثاني عند 22:31. بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:41 والمد الثاني عند الساعة 40:02 والجزر الأول عند الساعة 08:42 والجزر الثاني عند الساعة 21:43.