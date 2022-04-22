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الإمارات
"الخارجية" تحث المواطنين على اتباع إرشادات السفر لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
22 ابريل 2022 12:58

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على مواطني الدولة أهمية التخطيط المسبق قبل السفر لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك من خلال الاطلاع على صفحة إرشادات السفر في موقع الوزارة ومراجعة اشتراطات وإجراءات الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

وأهابت الوزارة بالمواطن الإماراتي التسجيل في منصة "مقيم" قبل 8 ساعات من السفر ودخول أراضي المملكة العربية السعودية حتى يتمكن من أداء العمرة والدخول إلى المرافق. كما أكدت أهمية تحميل تطبيقي "توكلنا" و "اعتمرنا" والتسجيل فيهما وذلك لإصدار تصريح أداء مناسك العمرة، والصلاة في الروضة الشريفة.. ويسمح لغير الحاصلين على اللقاح بأداء العمرة بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم بمصاب بفيروس "كوفيد-19".

من جهة أخرى، حثت الوزارة مواطني الدولة الراغبين في السفر على التسجيل في خدمة "تواجدي"، وتسجيل أسرهم من كبار السن وأطفال وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.mofaic.gov.ae أو التطبيق الذكي للوزارة "UAEMOFAIC" حيث تمكّن الخدمة الوزارة وبعثاتها في الخارج من التواصل معهم في حالات الطوارئ والأزمات أثناء سفرهم وتواجدهم في الخارج لتقديم المساعدة.

وتوفر وزارة الخارجية والتعاون الدولي خدمة خط الطوارئ 0097180024 الخاص بمواطني الدولة للتواصل في الحالات الطارئة، وخدمة إصدار جواز الطوارئ والتي تقدمها من خلال بعثات الإمارات في الخارج في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو انتهاء جواز السفر الإماراتي حتى يتمكن المواطن من العودة إلى أراضي الدولة. كما يمكن الحصول على خدمة جواز الطوارئ عبر الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة أو تطبيقها الذكي UAEMOFAIC.

المصدر: وام
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
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