شرطة أبوظبي توزع وجبات إفطار صائم في 10 مدن عمالية
شرطة أبوظبي توزع وجبات إفطار صائم في 10 مدن عمالية
22 ابريل 2022 11:58
وزعت شرطة أبوظبي وجبات إفطار صائم في 10 مدن عمالية شملت نحو 11 ألف عامل في مصفح الصناعية، إضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية المجانية للعمال، وتقديم برامج صحية وتوعوية حول الحفاظ على اللياقة الصحية خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع مجموعة مستشفيات VPS، وبلدية مصفح و زون كورب.
وقال العميد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية ، إن المديرية حرصت على تضمين المبادرة - التي نفذها مركز شرطة مصفح - برامج ترفيهية ومسابقات وتوزيع جوائز وذلك تجسيدًا للقيم الاجتماعية التي غرسها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه " في تأسيس مسيرة العطاء الإنساني في الدولة، ونشر ثقافة التسامح وروح التكافل بين مختلف شرائح المجتمع.