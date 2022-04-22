«مسبار الأمل» يرصد سلسلة جديدة من البيانات

آمنة الكتبي(دبي) رصد مسبار الأمل سلسلة جديدة من البيانات في يوم 13 يناير الماضي، توضح أن وادي مارينر خالياً من الغبار، وذلك من خلال كاميرا الاستكشاف الرقمية، كما رصد المسبار القليل من الضباب المغبر أو المكون من جليد الماء في الوادي، لكن اللون الداكن بقي داخل وادي مارينر، حيث امتلأ بعمق كيلومترات عدة من الضباب ذات الغبار الكثيف، لتغطي 4 آلاف كم في الوادي.
كما رصدت كاميرا الاستكشاف الرقمية نشاطًا لعاصفة غبار في محيط، وبداخل وادي مارينر، خلال منتصف فصل الشتاء، في النصف الجنوبي من الكوكب الأحمر، حيث تمثل العلامة الخضراء المنطقة التقريبية التي تحدد منتصف وادي مارينر، كما وتظهر السلسلة الجديدة التي نشرها مشروع الإمارات لإستكشاف المريخ، 6 لقطات للوادي في الكوكب الأحمر، التقطت بأوقات متفاوتة من العامين الماضي والجاري، ومنها صورة واحدة يوم 13 ديسمبر 2021، و3 صور التقطت يوم 22 ديسمبر 2021، وصورة واحدة يوم 24 ديسمبر 2021، فيما جاءت الصورة الأحدث يوم 13 يناير 2022.
وكان مسبار الأمل التقط في وقت سابق الكثير من الصور للمريخ، منها حفر مملوءة بالضباب ويوم غائم وعواصف ترابية ضخمة وأخرى حلزونية، كذلك صوراً متعددة الأطياف للجزء المضاء من الكوكب الأحمر، فضلاً عن فصلي الصيف والربيع في المريخ، والتقاط سلسلة من الصور من ارتفاعات متفاوتة من 10إلى 28 ألف كم.و يستغرق مسبار الأمل 55 ساعة لإتمام دورة كاملة حول المريخ، حيث رصد عدداً من الملاحظات والاستكشافات العلمية غير المسبوقة، أبرزها حفر مملوءة بالضباب، ويوم غائم في الكوكب الأحمر، كما وثّق عواصف ترابية ضخمة وأخرى حلزونية، كما التقط صوراً متعددة الأطياف للجزء المضاء من الكوكب الأحمر، فضلاً عن فصلي الصيف والربيع في المريخ.
ويحمل مسبار الأمل 3 أجهزة علمية متطورة، لتوفير صورة متكاملة عن مناخ الغلاف الجوي للمريخ وطقسه، وهي كاميرا الاستكشاف الرقمية EXI، التي تلتقط صوراً ملونة عالية الدقة لكوكب المريخ، وتستخدم أيضاً لقياس الجليد والأوزون في الطبقة السفلى للغلاف الجوي، والمقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء EMIRS، الذي يقيس درجات الحرارة وتوزيع الغبار وبخار الماء والغيوم الجليدية في الطبقة السفلى للغلاف الجوي، كذلك المقياس الطيفي بالأشعة ما فوق البنفسجية EMUS، ويقيس الأوكسجين وأول أوكسيد الكربون في الطبقة الحرارية للمريخ والهيدروجين والأوكسجين في الغلاف الخارجي للمريخ.