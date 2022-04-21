الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«لقاء عبر الأجيال».. مبادرة لـ«تنمية المجتمع»
حصة بوحميد والحضور خلال الفعالية (من المصدر)
22 ابريل 2022 02:24

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، الحرص على تحقيق التواصل الفعّال بين الشباب وكبار المواطنين، انطلاقاً من مقولتين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «كبارنا شبابٌ لا ينضب عطاؤهم»، و«شبابنا ثروة الوطن الأغلى»، مشيرة إلى سعي الوزارة لتوجيه نظرة شباب الوطن للمستقبل بعين الخبرة والتجربة، وتجسيد أفضل واقع يعيشه الكبار بثقة وحيوية الماضي والأمل بما هو قادم. جاء ذلك خلال مشاركة معاليها مبادرة «لقاء عبر الأجيال»، التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع في مجلس الغريفة أم الشيف بدبي، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، وبدعم من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبمشاركة مجموعة من كبار المواطنين والشباب. وتخللها سحور جماعي مع كبار المواطنين والشباب لتعزيز التواصل بينهما.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من معالي حصة بنت عيسى بوحميد، أكدت خلالها تعزيز روح التواصل بين الأجيال، لاسيما كبار المواطنين، الذين كان لهم دور كبير وفاعل في دعم رسالة الاتحاد، والمشاركة في بناء وتأسيس مختلف القطاعات في الدولة، مضيفة معاليها أن الهدف من مبادرة «لقاء عبر الأجيال» هو ترسيخ وتعزيز القيم الأخلاقية والثقافية وتعميم الحكمة، ونقل المعرفة والخبرة للأجيال. وتعزيز دمج كبارنا وتفعيل دورهم وإبداعاتهم، وتأكيد مكانتهم في المجتمع.
وقالت معاليها: نلتقي ضمن مبادرة «لقاء عبر الأجيال» في وزارة تنمية المجتمع، من أجل تنمية الشباب وتحقيق تطلعاتهم، ورعاية وتحسين جودة حياة كبار المواطنين، والاستفادة من خبراتهم، مؤكدة معاليها أن هذه المبادرة هي ثمرة السياسة الوطنية لكبار المواطنين.

حصة بوحميد
الإمارات
وزارة تنمية المجتمع
كبار المواطنين
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©