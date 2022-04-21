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«كما أحسن الله إليك» في مجلس محمد خلف
عمر الكبيسي خلال المحاضرة (من المصدر)
22 ابريل 2022 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مساء الأربعاء، محاضرة في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة، تحت عنوان «كما أحسن الله إليك»، قدمها الدكتور عمر شاكر الكبيسي كبير الوعاظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
وشهد المحاضرة عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إلى جانب نخبة من المثقفين والكتاب والشعراء والإعلاميين وعدد من أبناء المنطقة.
وتحدث الدكتور عمر الكبيسي خلال المحاضرة، عن فضائل شهر رمضان المبارك، وبعض أحوال الصيام التي تتعلق بالعشر الأواخر، وثقافة أداء الصيام، وفضل الزمان الذي يتعلق بالليل والنهار، ومنزلة الشهر المبارك ومنزلة الصيام.
كما تناول المحاضر، مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والبعد الإنساني في أخلاقياته، مؤكداً أن القائد المؤسس أسس دولة فاضلة بأهلها وشعبها، وقد تميز بأنه كان يرصد العمل الإنساني ويقصده على أنه عمل لله سبحانه وتعالى، وعمل لخدمة البشرية والإنسانية دون البحث عن أي مقاصد أخرى.

الإمارات
أبوظبي
مجلس محمد خلف
هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف
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