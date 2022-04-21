سفير الدولة يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني

إسلام آباد (وام)

استقبل دولة شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى باكستان، بمقر رئاسة الوزراء في إسلام آباد وبحث معه عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الزعابي على عمق العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وباكستان، والحرص المستمر على تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، مشيراً إلى أنّ باكستان تعد من أولى الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات، حيث يحتفل البلدان هذا العام بمرور 50 عاماً على إقامتها.

كما أكد على العلاقات التاريخية والروابط الاجتماعية والثقافية بين شعبي البلدين، وعلى أهمية العمل المشترك لمزيد من الشراكات المستقبلية الاقتصادية والتجارية بالنظر لما يتمتع به البلدان من مميزات وفرص وحوافز استثمارية.

من جانبه، أشاد دولة شريف بالعلاقات المتميزة والوطيدة بين البلدين الصديقين، مثمناً وقوف والتزام دولة الإمارات الدائم إلى جانب باكستان واحتضانها قرابة مليون ونصف مليون باكستاني ينعمون بالأمن والأمان ويساهمون ويدعمون قصة نجاح دولة الإمارات. واستعرض الجانبان تطوّر العلاقات الثنائية والتعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تناولا المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة ومواقف البلدين إزاءها، إلى جانب المواضيع ذات الاهتمام المشترك.