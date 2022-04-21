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مندوب الدولة لدى «حظر الأسلحة الكيميائية» يقدم أوراق اعتماده
جمال المشرخ لدى تقديم أوراق اعتماده (وام)
22 ابريل 2022 02:24

لاهاي (وام)

تسلّم فرناندو أرياس، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أوراق اعتماد جمال جامع المشرخ مندوباً دائماً لدولة الإمارات لدى المنظمة. 
وأعرب المشرخ، خلال الاحتفال الذي أقيم بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية الإماراتية لدى لاهاي، عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى المنظمة، وأكد حرصه على تعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة وتعزيز السلم والأمن الدوليين. من جانبه، رحب أرياس بالمشرخ وتمنى له التوفيق في مهام عمله، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تحرص دائماً على التعاون مع المنظمة والدول الأطراف من أجل التنفيذ الفعّال للاتفاقية.

جولة تعريفية 
خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد قام المشرخ بجولة تعريفية على أقسام وإدارات المنظمة برفقة أرياس، وجرى إطلاعه على آخر المستجدات المتعلقة بتأسيس مركز الكيمياء والتكنولوجيا التابع للمنظمة، حيث كانت دولة الإمارات من أوائل المساهمين الداعمين لهذا المركز. وبصفتها الهيئة المنفّذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، تشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بدولها الأعضاء الـ193، على المسعى العالمي لإزالة الأسلحة الكيميائية بشكل دائم. ومنذ دخولها حيز التنفيذ في العام 1997، تعد الاتفاقية أنجح معاهدة لنزع السلاح والقضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل.

فرناندو أرياس
الإمارات
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
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