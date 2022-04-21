601 مسجد لصلاة التهجد بإمارة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة عن تخصيص 601 مسجد لصلاة التهجد، وقامت برفع جاهزيتها في كافة مساجد الإمارة وخاصة في المساجد الرئيسة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلدية الشارقة، ومركز الشارقة للتطوع، لتوفير الأجواء الإيمانية وكافة سبل الراحة والطمأنينة والسكينة للمصلين.

وأشارت الدائرة إلى أن فرق الصيانة التابعة للشؤون الإسلامية والمفتشين يقومون بجولات ميدانية وتفقدية للاطلاع وتلبية احتياجات مساجد التهجد، خاصة التي تشهد إقبالاً كبيراً من المصلين، مثل مسجد الشارقة بمنطقة الرقيبة ومسجد الشيخ سعود القاسمي بمنطقة الشهباء، ومسجد الملك فيصل بمنطقة السور، ومسجد النور بمنطقة المجاز، وغيرها من المساجد الرئيسة في كافة مدن الإمارة، حيث تقوم الفرق المتخصصة بتخطيط الساحات الخارجية وفرشها بالسجاد وتركيب أجهزة التبريد والمراوح وتوفير المشروبات الباردة، وذلك ضمن جهودها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.