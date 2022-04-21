«الصليب الأحمر» يطلع على مشروعات «زايد الإنسانية»

أبوظبي (وام)

استقبل الدكتور إبراهيم الزعابي، مدير إدارة المشاريع والبرامج في مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، كلير دالتور رئيسة بعثة الصليب الأحمر في الدولة وربى عفاني مستشارة الشؤون الإنسانية والشركات، وذلك في مقر المؤسسة.

وقدّم الزعابي نبذة مختصرة عن أعمال ومشروعات المؤسسة داخل الدولة وخارجها منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» صاحب وقف المؤسسة، والذي أرسى معالم أهدافها وخاصة في التعليم والصحة والإغاثة والعمل الخيري المتنوع وتقديم الجوائز، تشجيعاً للبحث العلمي والدراسات الإنسانية.

وأوضح أن المؤسسة عبرت القارات لتقديم المساعدات إلى ما يربو على 200 دولة حول العالم لدفع مسيرة التطور الحضاري، ورفع المعاناة عن الشعوب الفقيرة والمتضررة. من جهتها عبرت رئيسة بعثة الصليب الأحمر في الدولة عن تقديرها لجهود المؤسسة في العمل الخيري والإنساني. وأكدت على التعاون والتنسيق من أجل متابعة المشاريع الإنسانية وخاصة الصحية منها المستشفيات والعيادات الطبية في الدول المحتاجة لهذه الخدمات. واتفق الجانبان على أن تتم المتابعة والتنسيق والقيام بالمشاريع المتبادلة التي تحقق أهداف كل من منظمة الصليب الأحمر والمؤسسة.