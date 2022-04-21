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القرقاوي يبحث الاستعدادات لعقد الاجتماع السنوي في دافوس
محمد القرقاوي وكلاوس شواب خلال الاجتماع(من المصدر)
22 ابريل 2022 02:26

دبي (الاتحاد)

أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تحرص على تعزيز أطر التعاون والشراكات مع الحكومات والمنظمات الدولية حول العالم، وتشارك خبراتها وتجاربها الناجحة لتمكين المجتمعات والحكومات من مواكبة المستجدات واستباق التغيرات المتسارعة، بما يعزز جاهزيتها لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
جاء ذلك، خلال اجتماع محمد القرقاوي مع البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي استعرض استعدادات المنتدى لعقد دورته السنوية في مايو المقبل، بمدينة دافوس في سويسرا، وأبرز المحاور التي يناقشها المنتدى في اجتماعاته التي تعقد هذا العام تحت شعار «نقطة تحول تاريخي: سياسات الحكومات واستراتيجيات الأعمال».
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء: إن زيارة مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي إلى دولة الإمارات قبل أسابيع من عقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، تؤكد العلاقات المتنامية بين حكومة الإمارات والمنتدى، وتعكس النموذج الفاعل للشراكة الإيجابية بين الحكومات والمنظمات الدولية، الذي تمكنت دولة الإمارات من ترسيخه على مدى العقود الماضية.
وأضاف محمد القرقاوي أن حكومة دولة الإمارات أسهمت من خلال شراكتها مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في تشكيل الأجندة المستقبلية للعديد من القطاعات الحيوية التي يغطيها المنتدى والمشاركون فيه من ممثلي الحكومات ونخبة الخبراء والمفكرين وقادة القطاع الخاص حول العالم، ما يترجم سعيها الدائم لإحداث فارق إيجابي في حياة المجتمعات ومسيرتها إلى المستقبل.
الجدير بالذكر، أن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي سيعقد في الفترة من 22 إلى 26 مايو المقبل، بمشاركة وفود حكومية وممثلي أكثر من 1000 شركة عالمية، ويشهد تنظيم 400 ورشة تخصصية وجلسات حوار تفاعلية بحضور أكثر من 2300 مشارك، لاستعراض أحدث مستجدات التكنولوجيا الحديثة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية، وتحديد مسارات وتوجهات عمل الحكومات، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ويركز المنتدى على محاور عدة تشمل ضمان تعافي الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون الإقليمي، والاستثمار في حلول الثورة الصناعية الرابعة، وقيادة التحول الإيجابي في الصناعة، وحماية المناخ والطبيعة واستدامة الموارد الغذائية، وبناء مجتمعات صحية وتحسين جودة حياة الإنسان.
ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي منذ إطلاقه في 24 يناير 1971، اجتماعاً سنوياً لتحديد الأولويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على المدى القريب والبعيد، لاستباق التحديات المستقبلية بحلول مبتكرة ذكية وواقعية لإحداث نقلة نوعية إيجابية في جهود تحقيق الازدهار والاستقرار العالمي.

المنتدى الاقتصادي العالمي
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محمد القرقاوي
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