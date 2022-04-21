الإمارات تشارك العالم الاحتفاء بـ«يوم الأرض»

أبوظبي (وام)

تشارك الإمارات العالم اليوم احتفاءه بـ«يوم الأرض» الذي يصادف 22 أبريل من كل عام كمناسبة لتحفيز الجهود الدولية في مواجهة تحديات التغير المناخي، التي يشهدها العالم ونتائجه السلبية المتمثلة في تهديد التنوع البيولوجي، وتلوث الهواء والمحيطات، وارتفاع درجات الحرارة، والفيضانات وغيرها من المظاهر.

ويتزايد القلق العالمي بشأن عواقب فقدان التنوع البيولوجي، فوفقاً لتقديرات الأمم المتحدة يفقد العالم نحو 4.7 مليون هكتار من الغابات سنوياً، فيما يُقدر عدد الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض حالياً بمليون نوع. وتستمر درجة حرارة الأرض في الارتفاع، حيث كانت الأعوام الثلاثة الماضية الأكثر دفئاً على الإطلاق، فيما تستمر تركيزات الغازات الدفيئة الرئيسة في الزيادة، فيما تعاني المحيطات من ظاهرة التحمض، وإزالة الأكسجين التي تؤثر بشكل كبير على الحياة البحرية، وخاصة مصايد الأسماك.

وتحل المناسبة هذا العام وقد نجحت الإمارات في التحول إلى منصة معرفية قادرة على احتواء كل ما يخص ملف التغير المناخي من معارف وبيانات واستراتيجيات، وهو ما أهّلها خلال السنوات القليلة الماضية لفرض مكانتها كلاعب بارز على المستويين الإقليمي والعالمي في إدارة ومعالجة هذا الملف الحسّاس.

وشكّل إعلان الإمارات عن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 تتويجاً لجهود الدولة ومسيرتها في العمل من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي خلال العقود الثلاثة الماضية، منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995. وستوفر المبادرة فرصاً جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، كما تسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهةً مثالية للعيش والعمل وإنشاء المجتمعات المزدهرة، حيث ستستثمر الإمارات أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050، وستقوم بدورها العالمي في مكافحة التغير المناخي. ونالت الإمارات في 11 نوفمبر الماضي ثقة العالم لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 التي ستقام عام 2023، في خطوة تعكس التقدير العالمي لجهودها في استدامة المناخ. وحصلت الإمارات على أغلبية وازنة من أصوات الدول التي منحت الثقة في تنظيم دورة متميزة تسهم في تبني العالم لتوجه اقتصادي يدعم العمل المناخي، وتحفّز المجتمع الدولي لمزيد من التعاون وتسريع وتيرة جهود مواجهة تحدي تغير المناخ.

وكشفت الإمارات في عام 2021 عن مجموعة من المبادرات العمليّة لمواجهة تحدي التغير المناخي على المستوى العالمي، ومنها الإعلان عن خريطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، التي حددت ثلاثة أهداف أساسية، تتمثل في فتح مصادر جديدة لخلق القيمة من خلال تصدير الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته ومنتجاته إلى مناطق الاستيراد الرئيسة، وتعزيز فرص مشتقات الهيدروجين الجديدة بوساطة الفولاذ منخفض الكربون والكيروسين المستدام، بالإضافة إلى الصناعات الأخرى ذات الأولوية، والتي تساهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وأطلقت الإمارات مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»، وهي مبادرة عالمية كبرى تقودها الإمارات والولايات المتحدة الأميركية بمشاركة 30 دولة، وتهدف المبادرة التي تصل قيمة التزاماتها الأولية إلى 4 مليارات دولار، إلى تسريع العمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، وقد تعهدت الإمارات باستثمار إضافي قيمته مليار دولار كجزء من هذه المبادرة.

حشد الجهود العالمية

تستمر الإمارات في حشد الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال استضافتها لكبرى الفعاليات والأحداث، التي شكّلت منصة جامعة لكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء من حول العالم، حيث عزز الحوار الإقليمي للتغير المناخي الذي استضافته الإمارات في أبريل الماضي من مستوى تعاون وتنسيق استجابة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتغير المناخي، فيما نظم إكسبو 2020 دبي عشرات الفعاليات واللقاءات والندوات التي ركّزت بشكل رئيسي على موضوع المناخ والتنوع الحيوي. وتستضيف الإمارات بشكل سنوي فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، ومنتدى المناخ في القمة العالمية للحكومات، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمعرض السنوي لتكنولوجيا المياه والبيئة والطاقة «ويتيكس»، إضافة لاستضافتها للمقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».