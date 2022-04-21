«كما أحسن الله إليك» في «الاتحاد النسائي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، محاضرة تحت عنوان «كما أحسن الله إليك»، بمقره في أبوظبي، وذلك تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، لإحياء ذكرى مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بحضور الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية.

وجاءت المحاضرة التي قدمتها كبير الوعاظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتورة غصنة العامري، انطلاقاً من حرص الاتحاد النسائي العام، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على إحياء هذه المناسبة وفاءً وتخليداً لإرث القائد المؤسس. وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إننا في يوم زايد للعمل الإنساني كما في كل الأيام نستذكر فضائل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه» الذي مد أياديه البيضاء للإنسانية جمعاء، زارعاً في نفوس شعب دولة الإمارات العربية المتحدة خصالاً طيبة قائمة على الارتقاء بنوعية حياة الإنسان أينما كان، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهله وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة له، لتشكل مبادرات الخير والعطاء الإنساني التي أطلقها المغفور له إرثاً قيماً نعمل على المحافظة عليه وتنميته، لتسير القيادة الرشيدة على نهجه بعدما استلمت راية العطاء وعمل الخير، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الثقافة والتقاليد الأصيلة لشعب الإمارات. وعلى هامش المحاضرة حرصت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، على تفقد معرض ليالي رمضان الذي يقيمه الاتحاد النسائي العام بمقره خلال الشهر الفضيل، حيث أثنت على منتجات الأسر المنتجة المشاركة بالمعرض، والتي تميزت بالحداثة والتطور مع الحفاظ على الهوية الوطنية الأصيلة.