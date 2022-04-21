في ندوة لمركز «تريندز»: الإمارات أيقونة عطاء عالمي والعمل الإنساني نهج أرساه زايد

أبوظبي (الاتحاد)

أكد متخصصون في العمل الإنساني وأكاديميون مشاركون في ندوَةِ: «العمل الإنساني في عصر الأزمات: تجارب رائدة ورؤى جديدة» التي نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات في مقره بأبوظبي، أن الإمارات تعتبر من أوّل الدول المانحة على صعيد العمل الإنساني والخيري، وإنشاء المؤسسات الخيرية، وتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية، حيث يجسد العطاء نهجاً إماراتياً إنسانياً أصيلاً أرسى قواعده القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والذي جعل من الإمارات أيقونة عطاءٍ عالمية. كما أكد المشاركون في الندوة أن أيادي العطاء الإماراتي البيضاء تمتد إلى دول العالم وشعوبه كافة من خلال الحرص والعمل على توفير احتياجات المعوزين والفقراء في جميع بقاع المعمورة، الأمر الذي يقف شاهداً على أصالة العمل الإنساني والخيري وتجذرهما في الإمارات.

وأشار المشاركون في الندوة إلى أن الشعب الإماراتي أصبح يشار إليه بالبنان بين الأمم والشعوب، حيث يملك نهجاً متجذراً على طريق العطاء والبذل ومد يد العون للجميع، مؤكدين أن الإمارات أصبحت وجهة عالمية للعمل الإنساني وقبلة للتعايش والتسامح والوئام، حيث تحوز قصب السبق في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام ونشر مبادئ الأخوة الإنسانية، مضيفين أن يوم زايد للعمل الإنساني سيظل يوماً للعطاء والبذل والمبادرات التطوعية والإنسانية والخيرية، وستستمر قوافل العطاء الإماراتية تجوب بقاع العالم كافة لإغاثة المنكوبين ومد يد المساعدة للمحتاجين.

وتمحورت الندوة، التي جاءت بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق 19 رمضان من كل عام، وأدارتها موزة المرزوقي الباحثة في «تريندز»، حول «إرث زايد الإنساني، وتجارب رائدة في خدمة الإنسانية، ورؤى جديدة لتعزيز العمل الإنساني في عصر الأزمات، ودور المساعدات الخارجية الإماراتية في تعزيز العمل الإنساني الدولي».

واستهل أعمال الندوة الدكتور خليفة مبارك الظاهري نائب مدير «جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» للشؤون الأكاديمية، متحدثاً عن «إرث زايد الإنساني»، حيث قال إنه لا غرابة في أن يجتمع العالم على حُب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وهو الذي مد يد العون والمساعدة للجميع حول العالم، وهو الذي أسس وطناً قائماً على احترام الإنسان وإسعاد البشرية، حتى أصبحت الإمارات أيقونة عطاء عالمية وصار العمل الإنساني نهجاً إماراتياً أصيلاً.