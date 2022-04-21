«مليون وجبة من فائض الطعام» تجمع 1.3 مليون وجبة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن بنك الإمارات للطعام تحقيق حملة «مليون وجبة من فائض الطعام» هدفها النهائي خلال أسبوعين فقط بعد توفيرها مليون وجبة بالتعاون مع أكثر من 200 شريك للحملة في الدولة، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف الوصول إلى مليوني وجبة حتى نهاية شهر رمضان المبارك. وتأتي حملة «مليون وجبة من فائض الطعام»، ضمن المبادرات الداعمة لمبادرة «مليار وجبة» التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لتقديم الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين والفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث والأزمات في 50 دولة.

ونظمت مبادرة «مليار وجبة»، بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام، أمس، جولة للصحفيين ووسائل الإعلام، للاطلاع على آلية تجميع وتخزين وتغليف وتوزيع الوجبات الغذائية، التي تقدم للمحتاجين في الكثير من دول العالم، وذلك في مستودعات وبرادات شركة البكراوي التجارية، إحدى الجهات الداعمة.

وأكد بنك الإمارات للطعام أن الحملة متواصلة، حتى بعد أن سجلت خلال أسبوعين فقط %133 من هدفها المعلن، محققة ما يعادل أكثر من 1.3 مليون وجبة تولى توزيعها على المستفيدين من الأفراد والأسر المتعففة.

وشكلت الوجبات من الفنادق والمطاعم 11% من إجمالي ما حققته الحملة خلال أسبوعين فيما شكلت الوجبات الساخنة المعدّة من المواد التموينية التي وفرها شركاء الحملة 9%، ومثّلت الطرود التموينية من المواد الغذائية والخضر والفواكه 80% من مجمل ما قدمته الحملة.

جهود مشتركة

ويشارك «بنك الإمارات للطعام» في حملته «مليون وجبة من فائض الطعام» 200 شريك استراتيجي من الفنادق والمنشآت الغذائية والمتاجر الكبرى وأسواق الخضر والفواكه والمطابخ المركزية والجمعيات الخيرية في الدولة، منهم أكثر من 55 فندقاً و65 منشأة غذائية و35 من المتاجر الكبرى وأسواق الخضر والفواكه و13 من الجمعيات الخيرية، و10 من المطابخ المركزية، بمشاركة أكثر من 150 متطوعاً.

وتواصل حملة «مليون وجبة من فائض الطعام» أيضاً تقديم مجموعة حلول مبتكرة صديقة للبيئة تحول بقايا الطعام غير الصالحة للاستهلاك بعد فرزها إلى سماد عضوي، كما تحول زيوت الطهي إلى وقود حيوي بالتعاون مع الشركة الناشئة «ريلوب» المتخصصة في تطبيقات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

داوود الهاجري

العمل متواصل

وقال داوود الهاجري نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام: «تحقيق حملة مليون وجبة من فائض الطعام التي ينظمها بنك الإمارات للطعام هدفها النهائي وتجاوزه بأكثر من 30% خلال أسبوعين فقط ما يعكس قيم العطاء الراسخة في مجتمع الإمارات وفعالياته الاقتصادية وقطاعات الأعمال فيه».

وأكد أن هذا الدعم والتعاون مع القطاع الخاص يشكل دعماً نوعياً لمبادرة مليار وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مشيراً إلى أن بنك الإمارات للطعام سيواصل بتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيسة الأعلى لمؤسسة «بنك الإمارات للطعام»، الحملة خلال الفترة المقبلة لتقديم مزيد من الدعم الغذائي للمحتاجين وحفظ نعمة الطعام.

حلول مبتكرة

بدورها، قالت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «مبادرة المليار وجبة هي الأكبر من نوعها في المنطقة لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء في 50 دولة حول العالم، والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للتصدي لتحدي الجوع الذي يهدد أكثر من 800 مليون إنسان».

ولفتت إلى أن حملة مليون وجبة من فائض الطعام تسلط الضوء على إمكانية إبداع حلول سهلة لتحدي هدر 1.3 مليار طن من الطعام والذي يكلف العالم أكثر من تريليون دولار بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وتحويله إلى فرصة.

سارة النعيمي

مبادرات الحملة

وتضم حملة «فائض الطعام» 4 مبادرات فرعية هي «مطابخ الخير»، وجمع فائض الطعام المحضر والصالح للاستهلاك من بوفيهات الإفطار، والسلة الرمضانية للفواكه والخضر والمير الرمضاني. كما تعمل مبادرة المير الرمضاني على جمع المواد الغذائية الأساسية من الجمعيات التعاونية والمتاجر الكبرى ومحال التجزئة إلى مستودعات بنك الإمارات للطعام ومن ثم توضيبها في سلال تحتوي المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لإعداد وجبات الطعام ومن ثم توزيعها على المستفيدين، حيث تم توزيع 800 ألف طرد وسلة غذائية حتى الآن.

من جانبه، تحدث الدكتور عصام الهاشمي، عضو لجنة تسيير وتشغيل بنك الإمارات للطعام ومدير قسم رقابة تجارة الأغذية ببلدية دبي، عن آلية تجميع وتغليف وتخزين وتوزيع المواد الغذائية التي يتم تجميعها لصالح مبادرة «مليون وجبة من فائض الطعام».

وأشار إلى أنه يتم استلام الوجبات من الشركات والجهات المتعاونة مع الحملة، ويتم التدقيق عليها والتأكد من جودتها، وتصنيفها في غرف حسب نوع وصنف الفاكهة أو الخضر، ويكون ذلك حسب نوع المنتج ودرجة الحرارة المناسبة للمنتج، بعد إرسالها إلى بنك الإمارات للطعام. بدوره، أشار عمران بكري، مدير المبيعات بشركة البكراوي التجارية، إلى أن الشركات التي تتعاون مع بنك الإمارات للطعام، تطبق آلية متفقاً عليها مع البنك، لتسليم الخضار والفواكه المتبرع بها، حيث يتم الاستفادة من الفائض اليومي للبنك، وفق مواصفات ومعايير الجودة المعتمدة.