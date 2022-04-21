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الإمارات
10 ملايين درهم من «دي بي ورلد الخيرية» لمبادرة «المليار وجبة»
سلطان أحمد بن سليّم
22 ابريل 2022 02:23

دبي (الاتحاد)

تبرعت مؤسسة دي بي ورلد الخيرية، الذراع الخيرية والإنسانية لـ دي بي ورلد، بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم مبادرة «مليار وجبة» الأشمل من نوعها إقليمياً، والتي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، من أجل توفير دعم غذائي مباشر وإطعام المحتاجين والأقل حظًا والجوعى في المجتمعات الفقيرة في 50 دولة حول العالم.
وتُشكّل مساهمة مؤسسة دي بي ورلد الخيرية إضافة جديدة إلى التبرعات التي تشمل قائمة طويلة من الأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال والمنظمات الخيرية والإنسانية، وتعكس حرص المجتمع الإماراتي على المشاركة في مبادرات العمل الإنساني وتقديم العون للفقراء، والتي تكرّس المكانة العالمية لدولة الإمارات كمساهم فاعل في الجهود الدولية الداعمة لمواجهة التحديات الإنسانية على مختلف المستويات في المنطقة والعالم، ومن ضمنها تحدي الجوع الذي يهدد حياة أكثر من 800 مليون إنسان.
وتهدف مبادرة «مليار وجبة» إلى إشراك المجتمع المحلي والإقليمي والعالمي في الأعمال الخيرية والإنسانية، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات، وتركّز على مفهوم المساهمة المجتمعية المستدامة في تقديم الدعم والأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا، وتفتح الباب للمشاركة في حراك شامل ينسج شبكة داعمة للعاجزين عن تأمين غذائهم بأنفسهم.
وأدّى تدفق التبرعات من آلاف الداعمين لمبادرة «مليار وجبة» من الأفراد والشركات والمؤسسات، دورًا حاسمًا في تحقيق رقم قياسي حتى الآن في مسار أكبر مبادرة من نوعها في المنطقة، إذ أمنت ما يعادل 76 مليون وجبة طعام بعد ستة أيام فقط من تاريخ انطلاقها الذي تزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، كتجسيد لرسالة العطاء في شهر الخير والإحسان والتضامن الإنساني.
ويساعد التبرع الذي قدمته مؤسسة دي بي ورلد الخيرية في تأمين المكونات اللازمة لإعداد ملايين الوجبات للفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والمتضررين من الأزمات والكوارث في 50 دولة.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، لـ«دي بي ورلد»: «تلتزم دي بي ورلد بدعم القضايا الإنسانية في الدول التي تعمل فيها. وقد أطلقنا مؤخراً مؤسسة دي بي ورلد الخيرية لدعم العمل الإنساني وتسهيل المبادرات التي يمولها القطاعان العام والخاص». 
وأضاف: «تعكس حملة المليار وجبة، التي تُنظم بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، رغبة دولة الإمارات في تقديم الدعم الإنساني المباشر لمن هم في أمس الحاجة إليه. ستتعاون المبادرة مع المنظمات الإقليمية والدولية، مثل برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتسهيل عملياتها اللوجستية وتقديم المساعدات الغذائية للمحتاجين في 50 دولة. وإننا في دي بي ورلد فخورون بالمساهمة في مواجهة تحدي الجوع. إن هذا الالتزام سيرسل مليار رسالة تضامن إنساني من دولة الإمارات إلى العالم».

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