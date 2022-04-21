مبادرة «المليار وجبة» تبدأ عمليات التوزيع في 13 دولة

دبي (الاتحاد)

بدأت عمليات توزيع الدعم الغذائي من مبادرة «مليار وجبة»، الأكبر في المنطقة لتوفير لمساندة الفقراء والمحتاجين، في 13 دولة، وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاقها مطلع شهر رمضان المبارك.

ومبكراً باشرت «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» المنظمة لمبادرة «مليار وجبة»، بالتعاون مع شركائها التشغيليين، وفي مقدمتهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، عمليات التوزيع في عدد من الدول، بالاستفادة من شبكة العمليات الميدانية واللوجستية المتقدمة التي يمتلكها شركاء المبادرة في الدول التي تشملها عمليات التوزيع. وشملت قائمة الدول الـ13 التي بدأت عمليات التوزيع فيها نيجيريا والهند والأردن والسودان ولبنان وقرغيزستان ومصر وطاجيكستان وأوغندا والإمارات والولايات المتحدة الأميركية وكوسوفو، وألبانيا.

وحقق تعاون «مليار وجبة» مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصولها المباشر إلى المستحقين للدعم الغذائي في مخيمات اللاجئين والنازحين التي تستضيفها دولتان هما نيجيريا والهند.

ووصلت المواد الغذائية المطلوبة لإعداد وجبات الطعام الأساسية إلى المستفيدين من مبادرة «مليار وجبة» في مخيم ولاية «كروس ريفر» للاجئين الكاميرونيين قرب مدينة أوغوجا جنوب شرق نيجيريا ضمن عمليات التوزيع الأولى للمبادرة الأكبر في المنطقة لمساندة الفئات الضعيفة.

وساهم تنسيق مبادرة «مليار وجبة» مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية في الوصول بالدعم الغذائي المباشر للمستفيدين في ثلاث دول هي السودان والأردن ولبنان في المرحلة الراهنة.