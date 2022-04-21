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الإمارات
كوسوفو تتطلع للاستفادة من النظام التعليمي في الإمارات
جابر حميتي سفير كوسوفو لدى الدولة
22 ابريل 2022 02:24

أبوظبي (وام)

أكد جابر حميتي سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة على جميع الأصعدة، خاصة في مجال التعليم. وأشاد حميتي بنظام التعليم في دولة الإمارات.. وقال: «إنه بإمكان كوسوفو الاستفادة من النظام التعليمي المتقدم في الإمارات، لاسيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الطبية». ولفت إلى أن الكثير من طلاب كوسوفو يدرسون في جامعات إماراتية، مسلطاً في هذا الصدد الضوء على قدرات الشباب في بناء جسور التواصل بين الدول، وعلى ما يمتلكه جيل الشباب من مواهب متعددة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وثمن سفير جمهورية كوسوفو دعم دولة الإمارات المتواصل لشعب كوسوفو، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوسوفو كانت وستظل قوية ووثيقة، مؤكداً أن توثيق التعاون الثنائي بين الدولتين في جميع المجالات يتصدر أولوياته. واستعرض حميتي، الذي عين سفيراً لبلاده لدى الدولة في ديسمبر الماضي، بيئة الأعمال في كوسوفو والفرص الاستثمارية المتاحة بها والمميزات التي تقدمها، مؤكداً أهمية إقامة شراكات بالاستفادة من المقومات الاستثمارية الواسعة التي يتمتع بها البلدان. وهنأ سفير جمهورية كوسوفو دولة الإمارات على استضافة مؤتمر قمة المناخ كوب28 في أبوظبي في عام 2023، مؤكداً أن تعزيز التعاون بين كوسوفو والإمارات في مجال مواجهة تداعيات التغير المناخي سيعود بالنفع على البلدين.

الإمارات
كوسوفو
النظام التعليمي
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