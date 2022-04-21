الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
جامعة الإمارات تنشر 613 ورقة بحثية
البحث العلمي ركيزة أساسية في الجامعة (من المصدر)
22 ابريل 2022 02:24

العين (الاتحاد)

نشرت جامعة الإمارات العربية المتحدة 613 ورقة بحثية خلال الربع الأول من عام 2022، وفق قواعد البيانات في اسكوبس من يناير وحتى مارس 2022، بما في ذلك 101 منشور بحثي يتعلق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما يدعم أحد أهم أهداف جامعة الإمارات على الصعيدين المحلي والعالمي، وهو إثراء المجتمع بالعلوم والمعارف الجديدة في مختلف المجالات من أجل إنتاج أبحاث علمية ذات أهمية وطنية ودولية.
وأكد الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات: «بأن البحث العلمي ركيزة أساسية في الجامعة، حيث تعمل الجامعة على دعم وتطوير قدرات البحث العلمي والابتكار في العديد من المجالات من خلال توفير البنية التحتية، التي تلبي التطور العالمي للبحث العلمي، بالإضافة إلى توفير فرص التمويل البحثي المختلفة والمتاحة للباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة».
وأضاف: إن الأوراق العلمية المنشورة في أفضل المجلات العلمية تعد أحد أهم المقاييس المستخدمة في تقييم جودة المنشورات العلمية والمخرجات البحثية، حيث يتم تقييم نتائج الأبحاث الإجمالية من خلال عدد المنشورات في فترة زمنية محددة حسب بيانات سكوبس».
وأشار الدكتور أحمد مراد: «إن جامعة الإمارات تركز على جودة المخرجات البحثية، والتي تقاس من خلال نسبة الأبحاث العلمية التي يتم نشرها في المجلات ذات التصنيف الأعلى، والذي يساهم في تعزيز سمعة الجامعة عالمياً في دعم المعرفة والعلوم، بالإضافة إلى تصنيف الجامعة عالمياً، ووفقاً لـSJR، بلغت نسبة المخرجات البحثية في أعلى 10% من المجلات العلمية 31.6% في الربع الأول من عام 2022، بينما بلغت نسبة المنشورات في أعلى 25% من المجلات 66.4%. وقد بلغ عدد المنشورات البحثية في كلية العلوم 137 منشوراً بحثياً، وكلية الطب والعلوم الصحية 132 منشوراً بحثياً، فيما بلغ عدد المنشورات البحثية في كلية الهندسة 130 منشوراً بحثياً، وفي كلية الإدارة والاقتصاد 62 منشوراً بحثياً. أما نسبة المنشورات في المجالات الرئيسية كالتالي: الهندسة 10.5%، الطب 9.9%، علوم البيئة 7.1%، علوم الكمبيوتر 6.3% والكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية 6.1%، العلوم الاجتماعية 5.4%.

جامعة الإمارات
الإمارات
أهداف التنمية المستدامة
البحث العلمي
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©