جامعة الإمارات تنشر 613 ورقة بحثية

العين (الاتحاد)

نشرت جامعة الإمارات العربية المتحدة 613 ورقة بحثية خلال الربع الأول من عام 2022، وفق قواعد البيانات في اسكوبس من يناير وحتى مارس 2022، بما في ذلك 101 منشور بحثي يتعلق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما يدعم أحد أهم أهداف جامعة الإمارات على الصعيدين المحلي والعالمي، وهو إثراء المجتمع بالعلوم والمعارف الجديدة في مختلف المجالات من أجل إنتاج أبحاث علمية ذات أهمية وطنية ودولية.

وأكد الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات: «بأن البحث العلمي ركيزة أساسية في الجامعة، حيث تعمل الجامعة على دعم وتطوير قدرات البحث العلمي والابتكار في العديد من المجالات من خلال توفير البنية التحتية، التي تلبي التطور العالمي للبحث العلمي، بالإضافة إلى توفير فرص التمويل البحثي المختلفة والمتاحة للباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة».

وأضاف: إن الأوراق العلمية المنشورة في أفضل المجلات العلمية تعد أحد أهم المقاييس المستخدمة في تقييم جودة المنشورات العلمية والمخرجات البحثية، حيث يتم تقييم نتائج الأبحاث الإجمالية من خلال عدد المنشورات في فترة زمنية محددة حسب بيانات سكوبس».

وأشار الدكتور أحمد مراد: «إن جامعة الإمارات تركز على جودة المخرجات البحثية، والتي تقاس من خلال نسبة الأبحاث العلمية التي يتم نشرها في المجلات ذات التصنيف الأعلى، والذي يساهم في تعزيز سمعة الجامعة عالمياً في دعم المعرفة والعلوم، بالإضافة إلى تصنيف الجامعة عالمياً، ووفقاً لـSJR، بلغت نسبة المخرجات البحثية في أعلى 10% من المجلات العلمية 31.6% في الربع الأول من عام 2022، بينما بلغت نسبة المنشورات في أعلى 25% من المجلات 66.4%. وقد بلغ عدد المنشورات البحثية في كلية العلوم 137 منشوراً بحثياً، وكلية الطب والعلوم الصحية 132 منشوراً بحثياً، فيما بلغ عدد المنشورات البحثية في كلية الهندسة 130 منشوراً بحثياً، وفي كلية الإدارة والاقتصاد 62 منشوراً بحثياً. أما نسبة المنشورات في المجالات الرئيسية كالتالي: الهندسة 10.5%، الطب 9.9%، علوم البيئة 7.1%، علوم الكمبيوتر 6.3% والكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية 6.1%، العلوم الاجتماعية 5.4%.