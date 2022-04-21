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المجلس الصحي يبحث تعزيز التكامل والتنسيق
عبدالرحمن العويس مترئساً اجتماع المجلس الصحي (من المصدر)
22 ابريل 2022 02:24

دبي (الاتحاد)

ناقش المجلس الصحي في الدولة خلال اجتماعه الذي انعقد في إمارة دبي برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وبحضور ممثلي الجهات الصحية الحكومية وممثلين من القطاع الطبي الخاص، باعتباره شريكاً استراتيجياً في تطوير القطاع الصحي بالدولة، ويهدف هذا المجلس إلى تعزيز التكامل والتنسيق في الجهود والمبادرات والمشاريع الصحية، في إطار تكاتف الجهود والعمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف الوطنية الصحية للدولة، من خلال العمل على استشراف مستقبل القطاع الصحي وتشكيل خريطة طريق مستقبلية للإمارات في مسار الصحة، بناء على تحليل المتغيرات العالمية الصحية، والتصور المستقبلي لخدمات الرعاية الصحية، بهدف تحقيق الاستدامة في التميز والريادة في المجال الصحي.
واستعرض المجلس الإنجازات التي حققتها الإمارات مؤخراً في المجال الصحي، وأشار معالي رئيس المجلس إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة، وحرصها على صحة وسلامة أفراد المجتمع، ولولا جهود العاملين بالقطاع الصحي على مختلف تخصصاته.
هذا وقد بحث الاجتماع أهم المجالات الصحية والتوجهات الاستراتيجية للقطاع الصحي بالدولة، ومنها توحيد التراخيص الطبية للممارسين الصحيين، وإنشاء مركز الإمارات للوقاية والسيطرة على الأمراض ومركز الإمارات للغذاء والدواء.
كما ناقش الحضور حزمة مشاريع رائدة في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تطوير منظومة صحية متقدمة تعتمد طرق عمل مبتكرة للخدمات الصحية، بما يتوافق مع رؤية الإمارات للخمسين عاماً القادمة والهادفة لرسم مستقبل الدولة ووضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة، والاستعداد لها بالتخطيط المحكم. ومن أهم المشاريع التي تم عرضها، السحابة الصحية، وإنشاء مركز اتصال وطني موحد خلال الجائحات والأزمات الصحية.

ريادة وتنافسية 
أكد أعضاء المجلس على تعاونهم المتواصل في دعم مسيرة الدولة بعدما قطعت أشواطاً في مرحلة التعافي كنموذج عالمي يحتذى به، والبناء على الإنجازات التي حققتها الإمارات مع الحفاظ على المكتسبات الوطنية من خلال الجاهزية والخطط الاستباقية، وتوظيف الحلول التكنولوجية المبتكرة والبنية التحتية المتقدمة، بما يضمن تعزيز ريادة وتنافسية الدولة عالمياً وفق رؤية مئوية الإمارات2071، وترسيخ الثقة بكفاءة المنظومة الصحية وقدرتها على حماية صحة المجتمع.

المجلس الصحي
الإمارات
دبي
عبدالرحمن العويس
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