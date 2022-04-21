«الإمارات للتوحد» تطلق «50 صندوقاً للهمم»

أبوظبي (وام)

أطلقت جمعية الإمارات للتوحد مبادرة «50 صندوقاً للهمم» في مجالي التعليم والصحة، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، وذلك برعاية رجل الأعمال جمال مسلم المزروعي.

وقالت فاطمة سيف المطروشي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد: إن المبادرة وفرت الدعم لخمسين أسرة تضم أفراداً من أصحاب الهمم من ذوي التوحد على مستوى إمارات الدولة، مثمنة المبادرات الإنسانية التي يرعاها رجال الأعمال في دولة الإمارات، لتقديم المساعدات المادية والعينية والاحتياجات اللازمة لأسر ذوي الدخل المحدود، خصوصاً أنها تتزامن مع حلول شهر رمضان الفضيل وقرب عيد الفطر المبارك، مضيفة أن مثل هذه المبادرات تعزز التلاحم المجتمعي، وتؤكد أن النهج الإنساني الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، هو نبراس الخير الذي يسير شعب الإمارات بنوره.

وأوضح جمال مسلم المزروعي أن هذه المبادرة تشمل أسر أعضاء جمعية الإمارات للتوحد من أصحاب الهمم من ذوي التوحد ذوي الدخل المحدود في كل إمارات الدولة. وقال المزروعي: إن هذه المبادرات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية تُعزز المسؤولية المجتمعية، وتدعم ثقافة العطاء التي يستقي شعب الإمارات مبادئها من الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، ومن نهج قيادتنا الرشيدة التي غطت مبادراتها الإنسانية وحملاتها الإغاثية أصقاع المعمورة دون تمييز بين عرق أو لون وأينما دعت الحاجة لذلك.