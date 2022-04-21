9 مايو المقبل.. يوم الإمارات الطبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت جمعية الإمارات الطبية، الجمعية المهنية الأولى لممارسي الرعاية الصحية في دولة الإمارات، أمس أن الإمارات العربية المتحدة ستحتفل بتاريخ 9 مايو 2022 بـ «يوم الإمارات الطبي»، وذلك للاحتفاء بالكوادر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والتي تعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، وتحمل في طياتها كل الشكر والتقدير والامتنان للطواقم الطبية، بعد موافقة المجلس الوزاري للتنمية في جلسته بتاريخ 20/6/2021 على اعتماد التاسع من مايو من كل عام ليكون «يوم الإمارات الطبي»،

تنظم هذه المبادرة من قبل جمعية الإمارات الطبية بدعم من وزارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، هيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة – أبوظبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية، ومجموعة برجيل ومركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأوضحت الجمعية أن الاحتفال بيوم الإمارات الطبي سينظم تحت شعار «الإمارات تقدركم»، مؤكدة أن هذا الشعار يدل على أن دولة الإمارات تقدر كافة الكوادر الطبية بمختلف فئاتها، الذين أثبتوا كفاءة في العمل والتضحية في خدمة قيادتهم ووطنهم في مختلف مفاصل القطاع الصحي والطبي.

وقالت الدكتورة موزة الشرهان، رئيس جمعية الإمارات الطبية: «يؤكد تخصيص يوم الإمارات الطبي مدى حرص واهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم مسيرة الكوادر الصحية والاحتفاء بإنجازاتهم وتقدير مساهماتهم في خدمة الوطن والإنسانية.