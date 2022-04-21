صالح العامري يجري تجربة التخطيط الكهربائي للدماغ

آمنة الكتبي (دبي)

أجرى صالح العامري، رائد محاكاة الفضاء تجربة التخطيط الكهربائي للدماغ، ضمن مهمته في المحطة «سيريوس 21»، التي مضى عليها 167 يوماً، وتهدف التجربة إلى الحصول على صورة واضحة لوظائف الدماغ في حالة العزلة، كما تساعد التجربة، العلماء في التعرف إلى تفاعل الدماغ والتغيرات في وظائف الإدراك، عند البقاء في البيئات المعزولة لمدة طويلة.

ويواصل صالح العامري مهمته في المجمع التجريبي الأرضي في معهد الأبحاث الطبية والحيوية في أكاديمية العلوم الروسية في العاصمة موسكو، حيث سيكون بعد أن يكمل المهمة جزءاً من الدراسات والاختبارات المستمرة، التي تساعد على فهم متطلبات تخطيط وتنفيذ مهمات فضائية طويلة المدة في المستقبل.

وأظهرت مهمات المحاكاة السابقة أن بعض أفراد الطاقم يعانون من طفرات سلوكية وإدراكية مثل اضطرابات النوم والإرهاق وحتى الاكتئاب، ولكن كل هذه الظروف تسمح لوكالات الفضاء الدولية والأكاديميين بفهم أعمق لمدى تأثر جسم الإنسان من الناحيتين النفسية والجسدية، بما يساهم في إنجاح المهام المستقبلية لاستكشاف الفضاء.

وتعد مهمة محاكاة الفضاء اختبارات ميدانية تجرى في محطة أرضية تتشابه طبيعة بيئتها مع بيئة الفضاء الخارجي، وهذه الاختبارات هي عبارة عن تنفيذ مهمة محددة لاستكشاف الفضاء، لكن على الأرض، وتمثل مهمات المحاكاة فرصة لاختبار العديد من السيناريوهات التي يمكن أن تحدث في الفضاء، وتمكن الجهات المعنية من إنشاء دليل مرجعي يساهم في إنجاح مهمات الفضاء الطويلة في المستقبل.

محاكاة الهبوط على سطح القمر

أجرى العامري فحصاً للعينات التي جمعها مع زملائه، خلال قيامهم بتجربة محاكاة للهبوط على سطح القمر، وفي وقت سابق خلال مهمته، أجرى محاكاة ناجحة للهبوط على سطح القمر لمدة 5 أيام، كذلك محاكاة تشغيل روبوت في الفضاء، وتجربة تقييم التعاون بين أفراد الطاقم، وتجربة محاكاة لمهمات سير على سطح القمر، وتجربة الواقع الافتراضي، وتتمثل في إطلاق مركبة فضائية وتأمين التحامها مع المحطة الدولية والمنطقة المدارية القمرية والتحليق حول القمر والمريخ، كذلك قيادة المركبة نحو محطة الفضاء الدولية، إضافة إلى تجربة «لونوخود» وتتمثل في قيادة مستكشف على سطح القمر وجمع عينات ونقلها إلى القاعدة القمرية.