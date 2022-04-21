اختتام مسابقة الخطابة البيئية للمدارس

دبي (الاتحاد)

نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة الدورة الـ22 من مسابقة الخطابة البيئية بين المدارس بمشاركة 424 طالباً وطالبة من 89 فريقاً على مستوى الدولة، مسجلة بذلك ثاني أعلى مشاركة منذ نشأت المسابقة في عام 2001.

وتهدف المجموعة من خلال هذا البرنامج التعليمي البيئي الذي بدأ في عام 2001 إلى تحفيز المجتمع الطلابي لعرض رؤاهم والحلول الممكنة لأبرز المشاكل والقضايا البيئة، وعليه فقد قامت بتمديد هذا الحدث الذي كان يقام على مدار يومين سابقًا إلى 4 أيام هذا العام، لتمكين المزيد من الطلبة من المشاركة وعدد أكبر من المدارس من الاستفادة من هذه المنصة المتميزة.

وقالت حبيبة المرعشي عضو مؤسس ورئيسة المجموعة في كلمتها الافتتاحية للدورة الـ22 من المسابقة التي اختتمت أمس: «إن تغير المناخ العالمي هو أحد أخطر التهديدات التي تواجه البشرية اليوم. نظرًا لأن هذه المشكلة تتشابك مع النمط العالمي للإنتاج والاستهلاك، إلى جانب التقدم التقني والسياسي، فمن الضروري إشراك المجتمع في الجهود المبذولة لتحقيق تنمية مستدامة. لأن الشباب هم الأكثر عرضة للمعاناة من العواقب السلبية لتغير المناخ، وبما أنهم قادة المجتمع في المستقبل، يمكن للمرء أن يجادل في أن هذه الفئة من المجتمع مهمة بشكل خاص لتضمينها في المداولات المجتمعية حول هذه القضية». وأضافت: «سيصبح شباب اليوم قادة الغد لذا يقع على عاتقنا مسؤولية تزويدهم بالخبرات التعليمية، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق بالبيئة.