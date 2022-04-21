الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
اختتام مسابقة الخطابة البيئية للمدارس
مشاركون في المسابقة (من المصدر)
22 ابريل 2022 02:23

دبي (الاتحاد)

نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة الدورة الـ22 من مسابقة الخطابة البيئية بين المدارس بمشاركة 424 طالباً وطالبة من 89 فريقاً على مستوى الدولة، مسجلة بذلك ثاني أعلى مشاركة منذ نشأت المسابقة في عام 2001.
وتهدف المجموعة من خلال هذا البرنامج التعليمي البيئي الذي بدأ في عام 2001 إلى تحفيز المجتمع الطلابي لعرض رؤاهم والحلول الممكنة لأبرز المشاكل والقضايا البيئة، وعليه فقد قامت بتمديد هذا الحدث الذي كان يقام على مدار يومين سابقًا إلى 4 أيام هذا العام، لتمكين المزيد من الطلبة من المشاركة وعدد أكبر من المدارس من الاستفادة من هذه المنصة المتميزة.
وقالت حبيبة المرعشي عضو مؤسس ورئيسة المجموعة في كلمتها الافتتاحية للدورة الـ22 من المسابقة التي اختتمت أمس: «إن تغير المناخ العالمي هو أحد أخطر التهديدات التي تواجه البشرية اليوم. نظرًا لأن هذه المشكلة تتشابك مع النمط العالمي للإنتاج والاستهلاك، إلى جانب التقدم التقني والسياسي، فمن الضروري إشراك المجتمع في الجهود المبذولة لتحقيق تنمية مستدامة. لأن الشباب هم الأكثر عرضة للمعاناة من العواقب السلبية لتغير المناخ، وبما أنهم قادة المجتمع في المستقبل، يمكن للمرء أن يجادل في أن هذه الفئة من المجتمع مهمة بشكل خاص لتضمينها في المداولات المجتمعية حول هذه القضية». وأضافت: «سيصبح شباب اليوم قادة الغد لذا يقع على عاتقنا مسؤولية تزويدهم بالخبرات التعليمية، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق بالبيئة.

الإمارات
الخطابة البيئية
مجموعة عمل الإمارات للبيئة
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©