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الدعوة لعدم الوقوف العشوائي أمام المساجد
سيف مهير المزروعي
22 ابريل 2022 02:23

دبي (الاتحاد)

أكد العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، سعي الشرطة إلى توفير كافة سبل الراحة لمستخدمي الطريق في هذا الشهر الفضيل، من خلال تنظيم حركة السير، وفك الاختناقات المرورية، وتنظيم مواقف المصليات، وتسهيل عملية حركة دخول وخروج مركبات المصلين، ومساندة الجمهور للوصول إليها والخروج منها وهم في حالة اطمئنان.
ودعا قائدي المركبات إلى ضرورة تخفيف السرعات أمام المساجد، والالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، وعدم ارتكاب المخالفات كالوقوف خلف المركبات بشكل غير صحيح، وإغلاق المسارب، وإيقاف المركبات في عرض المخرج، وكذلك فوق الأرصفة، وغيرها من التصرفات السلبية الأخرى المخالفة للقانون، الأمر الذي يعطل مستخدمي الطريق الآخرين عن استخدام تلك الشوارع. موضحاً أن غلق الطرق أمام المساجد بمركبات المصلين، من الظواهر المؤسفة، والضارة بمصالح مرتادي تلك الطرق، خاصة إذا كانت تلك المساجد موجودة في مناطق سكنية، أو قريبة من الطرق الداخلية والرئيسية. مشيراً إلى أن الدوريات المرورية ستؤدي مهامها في ضبط أمن الطريق والحفاظ على انسيابيته.

الشوارع المحيطة
دعا العميد سيف المزروعي، مرتادي المساجد من المصلين، إلى عدم الصلاة في الشوارع المحيطة بالمساجد، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المصلين بأداء الصلاة في الشوارع المحيطة بالمساجد، معرضين بذلك أنفسهم للخطر أو لحوادث الدهس من قبل المركبات التي تستخدم تلك الشوارع. داعياً أيضا أفراد الجمهور للاتصال على الرقم 901، أو اللجوء لخدمة عين الشرطة في تطبيق شرطة دبي الذكي، للإبلاغ عن المخالفات.

شرطة دبي
الإمارات
دبي
الاختناقات المرورية
سيف مهير المزروعي
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