1596 حملة تفتيشية لبلدية الظفرة

الظفرة (وام)

نفذت بلدية منطقة الظفرة 1596 حملة تفتيشية خلال الربع الأول لعام 2022 خاصة بأعمال البيئة والصحة والسلامة، تضمنت التفتيش على سكنات العمال، ومواقع البناء والإنشاء، والتفتيش على مقرات ومرافق بلدية منطقة الظفرة. وتحرص بلدية منطقة الظفرة على رفع نسبة الامتثال لمتطلبات البيئة والصحة والسلامة في كافة أعمالها، لضمان سلامة وصحة العاملين فيها والزوار والمقاولين المتعاقدين، بهدف تعزيز قدرات الاستدامة البيئية وإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال والأمن المؤسسي، والمساهمة في بناء وتطوير قدرات وأنظمة تقنية متكاملة تحقق الريادة في معايير المدن الذكية.