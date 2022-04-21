بلدية أبوظبي توعي المجتمع بأسس السلامة على الشواطئ

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال بلدية مركز المدينة مبادرة (السلامة على الشواطئ)، وذلك ضمن إطار تعزيز المشاركة المجتمعية والتعريف بجائزة العلم الأزرق، ورفع الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع بشأن الطرق الصحيحة للاستمتاع ببيئة الشواطئ، وتحصين أفراد المجتمع بالمعرفة، والإلمام بأساسيات ارتياد الشواطئ وكيفية حماية صحتهم العامة.

وتضمنت المبادرة عرض مادة مرئية على شاشات العرض في شاطئ الكورنيش، وتنفيذ ورشة توعوية للعاملين بالموقع عن كيفية المحافظة على السلامة العامة في الشواطئ.

وتعبر هذه المبادرة عن التزام بلدية مدينة أبوظبي بشأن توعية جميع أفراد المجتمع وزوار المرافق الترفيهية من منطلق الحرص على سلامة المجتمع، وتحقيق معايير السلامة العامة للجميع وخصوصاً في المرافق العامة التابعة للبلدية مثل الشواطئ والحدائق وغيرها من المرافق الترفيهية والخدمية.

ومن أهداف المبادرة تعزيز التثقيف والوعي الهادف إلى منع وقوع الحوادث وتوفير بيئة آمنة وصحية للجميع، وتعزيز علاقة بلدية مدينة أبوظبي مع الشركاء الاستراتيجيين واستثمار هذه العلاقة في خدمة المجتمع وإسعاده.

وتناولت المبادرة شرح العديد من المحاور التي من شأنها توفير بيئة آمنة في الشواطئ ومنها:الإجهاد الحراري (الجفاف والوقاية من أشعة الشمس)، السباحة الآمنة (السباحة مع الأطفال)، إجراءات الإسعافات الأولية، الاستجابة للطوارئ، وتم من خلالها عرض القواعد الواجب اتباعها خلال الوجود على الشواطئ وأثناء السباحة، واشتراطات الأمن والسلامة العامة.