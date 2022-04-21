دورات مجانية لقائدي قوارب النزهة والصيد

دبي (وام)

دشنت وزارة الطاقة والبنية التحتية دورات مكثفة مجانية للتدريب على قيادة وسائل النزهة البحرية وقوارب الصيد، وذلك ضمن مبادرة «إبحاركم بأمان» التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم الأمن والسلامة البحرية وحماية الأرواح والحفاظ على البيئة البحرية، واستعداداً لعودة الأنشطة الصيفية المرتبطة بالبحر. وتستهدف هذه الدورات التدريبية مجتمع وسائل النزهة البحرية وقوارب الصيد، حيث يمكن للمشاركين فيها التقدم للحصول على رخصة قيادة قارب نزهة بعد استيفاء شروط اللياقة الصحية والفحص الطبي.

وأعلنت الوزارة عن مواعيد هذه الدورات التي تعقد افتراضياً بشكل دوري في منصاتها الإلكترونية المختلفة، حيث يتم تقديمها باللغتين العربية والانجليزية لضمان استهداف أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.