القبض على «متسول الميزان» في دبي

دبي (الاتحاد)

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على شخص متسول، يضع ميزاناً لقياس أوزان المارة في الطرقات مقابل درهم واحد فقط، وذلك في إطار حملة «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، التي أطلقتها شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء قبيل شهر رمضان المبارك.

وقال العقيد أحمد العديدي، مدير إدارة المتسللين بالنيابة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن إدارة المتسللين ضبطت المتهم بالتعاون مع مركز شرطة المرقبات، حيث شوهد المتهم في منطقة الاختصاص وهو يضع الميزان، ويطلب من الأشخاص المارين في الطريق وزن أنفسهم مقابل درهم واحد فقط.

أحمد العديدي

وأوضح العقيد العديدي، أن هذا النوع يعتبر شكلاً جديداً من أشكال التسول التي يمتهنها المتسولون، ومنهم من يطلب المال بذريعة بيع «مقتنيات دينية»، مثل السِبح، والزينة المخطوطة بالآيات القرآنية وغيرها، وبعضهم يسردون قصة مأساوية مثل مرورهم بأزمة صحية أو مالية، ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة وغيرها من الأساليب الأخرى.

ودعا العقيد العديدي إلى عدم الاستجابة للمتسولين، وعدم الانخداع بأساليبهم الاحتيالية، ومساعدة الشرطة بالإبلاغ الفوري حال رصد أي منهم عبر مركز الاتصال (901) أو خدمة عين الشرطة، عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي على الهواتف المتحركة، ومنصة (E-Crime) للإبلاغ عن التسول الإلكتروني.

وقال العقيد العديدي: إن القيادة العامة لشرطة دبي، أطلقت قبيل شهر رمضان حملتها التوعوية السنوية تحت عنوان «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر ظاهرة التسول، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، إضافة إلى ضبط المتسولين في الأماكن العامة، وتستمر الحملة طوال شهر رمضان الكريم، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.