الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
القبض على «متسول الميزان» في دبي
القبض على «متسول الميزان» في دبي
22 ابريل 2022 02:23

دبي (الاتحاد)

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على شخص متسول، يضع ميزاناً لقياس أوزان المارة في الطرقات مقابل درهم واحد فقط، وذلك في إطار حملة «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، التي أطلقتها شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء قبيل شهر رمضان المبارك.
وقال العقيد أحمد العديدي، مدير إدارة المتسللين بالنيابة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن إدارة المتسللين ضبطت المتهم بالتعاون مع مركز شرطة المرقبات، حيث شوهد المتهم في منطقة الاختصاص وهو يضع الميزان، ويطلب من الأشخاص المارين في الطريق وزن أنفسهم مقابل درهم واحد فقط.

  • أحمد العديدي
    أحمد العديدي

وأوضح العقيد العديدي، أن هذا النوع يعتبر شكلاً جديداً من أشكال التسول التي يمتهنها المتسولون، ومنهم من يطلب المال بذريعة بيع «مقتنيات دينية»، مثل السِبح، والزينة المخطوطة بالآيات القرآنية وغيرها، وبعضهم يسردون قصة مأساوية مثل مرورهم بأزمة صحية أو مالية، ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة وغيرها من الأساليب الأخرى.
ودعا العقيد العديدي إلى عدم الاستجابة للمتسولين، وعدم الانخداع بأساليبهم الاحتيالية، ومساعدة الشرطة بالإبلاغ الفوري حال رصد أي منهم عبر مركز الاتصال (901) أو خدمة عين الشرطة، عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي على الهواتف المتحركة، ومنصة (E-Crime) للإبلاغ عن التسول الإلكتروني.
وقال العقيد العديدي: إن القيادة العامة لشرطة دبي، أطلقت قبيل شهر رمضان حملتها التوعوية السنوية تحت عنوان «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر ظاهرة التسول، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، إضافة إلى ضبط المتسولين في الأماكن العامة، وتستمر الحملة طوال شهر رمضان الكريم، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
التسول
مكافحة التسول
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©