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«واجب» تناقش أهمية العمل التطوعي في التكاتف المجتمعي
خليفة بن محمد ومغير الخييلي خلال الجلسة (من المصدر)
22 ابريل 2022 02:23

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جمعية واجب التطوعية، مجلسها الرمضاني الثالث، مساء أمس، بعنوان: «التطوع.. تكاتف وإيجابية مجتمعية» وتحت شعار «الإيجابية.. الطريق لمواجهة الأزمات».
وأكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، خلال استضافته المجلس الرمضاني في قصره بأبوظبي، أهمية التطوع في تكاتف ووحدة المجتمع، لافتاً إلى أنّ إقبال المتطوعين على خدمة الوطن، يدل على تطور الفكر المجتمعي، ومدى البعد الإنساني لتلبية نداء الواجب.
شهد الجلسة الرمضانية، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وتحدّث فيها ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وأدارتها الإعلامية أسمهان النقبي، وتناولت مجموعة محاور ركّزت على كيفية تعاون المجتمع الإماراتي في دعم سياسة الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، ودور التطوع في رفع مستوى الوعي المجتمعي، وجهود المتطوعين في مكافحة الوباء العالمي، وأهم المواقف التي عكست الحس المجتمعي والوطني بالانتماء والمسؤولية.

الإمارات
جمعية واجب التطوعية
العمل التطوعي
التطوع
خليفة بن محمد بن خالد
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