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الإمارات
مجالس افتراضية في «شرطة الشارقة»
المشاركون في الملتقى الرمضاني الافتراضي (من المصدر)
22 ابريل 2022 02:23

الشارقة (الاتحاد) 

نظمت إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أمس، ملتقى مجالس التميز الرمضانية الافتراضية في نسخته الثانية، بعنوان «منظومة التميز الحكومي والتوجهات الريادية».
وقال العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى: «إنه لا يخفى على الجميع أن إبهار العالم يبدأ من أرض الإمارات، من خلال التميز والريادة في كافة القطاعات والمجالات التي شهدتها الدولة، ودليلنا في ذلك، ما شهدناه من إبهار للعالم من خلال معرض إكسبو دبي الدولي 2020، ومشاركة وزارة الداخلية، وجميع القيادات الشرطية في تحقيق هذا الحلم الكبير، وهذا الحدث العالمي، وأن حلم التميز لهذا الحدث لم يأتِ من فراغ، بل جاء وفق خطط واستراتيجيات واضحة».
واستعرض العميد محمد المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بشرطة دبي الإصدار الجديد لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.

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