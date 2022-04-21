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الإمارات
«الإمارات الخيرية» تنظم مبادرة لإفطار الصائمين
خلال المبادرة (من المصدر)
22 ابريل 2022 02:23

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت جمعية الإمارات الخيرية مبادرة خاصة لإفطار الصائمين، وتوزيع المير الرمضاني على الأسر المحتاجة، وذلك بالتعاون مع إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة وإدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، متمثلة ببنك الإمارات للطعام، وأتت هذه المبادرة تقديراً وترسيخاً لقيم وعطاء وإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في القلوب والعقول، واستهدفت المبادرة الخيرية توزيع وجبات إفطار على النزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة بـ    750 وجبة إفطار صائم، كما تم توزيع 500 سلة غذائية على الأسر المحتاجة، بالتعاون مع إدارة الصحة العامة ببلدية رأس الخيمة متمثلة ببنك الإمارات للطعام. 
وقال عبدالله سعيد الطنيجي -الأمين العام للجمعية - بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» سيظل الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» يسكن القلوب وحاضراً في الوجدان وموجوداً ببصماته الخالدة.
وأشار إلى أن يوم زايد للعمل الإنساني يهدف إلى ترسيخ العمل الإنساني في الإمارات كأسلوب حياة وسلوك حضاري تتناقله الأجيال ويجسد تلاحم أبناء الإمارات حول قيادتهم الرشيدة للتعبير عن مشاعر الوفاء لمسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

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