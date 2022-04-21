انطلاق ملتقى الفجيرة للقرآن الكريم في البدية

الفجيرة (الاتحاد)

انطلقت فعاليات الدورة السادسة من ملتقى الفجيرة للقرآن الكريم، احتفاءً بيوم زايد للعمل الإنساني الذي تنظمه جمعية البدية للثقافة والفنون الشعبية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تحت شعار «زايد رمز العطاء والتسامح والإنسانية»، بمشاركة أكثر من مائة قارئ وقارئة.

حضر حفل الانطلاق الذي أقيم في مجلس البدية المجتمعي بمنطقة البدية بالفجيرة، كل من خالد الظنحاني رئيس اللجنة المنظمة للملتقى رئيس مؤسسة الرّخ للنشر، وعبدالله حمدان الحمودي عضو مجلس إدارة جمعية البدية المشرف العام على الملتقى، وعذراء غازي فيصل منسق الملتقى، وعدد من المسؤولين وأئمة المساجد.

وقال خالد الظنحاني رئيس اللجنة المنظمة للملتقى: «تتضمن فعاليات الملتقى هذا العام، مسابقة للقرآن الكريم، وعدداً من الورش الدينية والمجتمعية، تقام بالتعاون مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وجمعية الفجيرة الخيرية، ومؤسسة الرخ للنشر، وإذاعة زايد للقرآن الكريم، ومكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالفجيرة، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على المواهب المتميزة في حفظ وتجويد القرآن الكريم، وتشجيعهم على الاستمرار.