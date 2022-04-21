النيابة العامة توضح جريمة الترويج لمنتجات طبية دون ترخيص
شعار النيابة العامة
21 ابريل 2022 22:13
أوضحت النيابة العامة للدولة، اليوم الخميس، جريمة الترويج لمنتجات طبية دون ترخيص على الشبكة المعلوماتية. وأشارت النيابة العامة، من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه طبقا للمادة 49 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو بوساطة أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لترويج أو بيع منتجات طبية غير مرخصة في الدولة أو مقلدة لمنتجات طبية مرخصة. يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.