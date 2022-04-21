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الإمارات
برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش مبادرات ومشاريع لتطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية
منصور بن زايد لدى ترؤسه الاجتماع
21 ابريل 2022 20:14

أبوظبي (وام)

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية والذي عُقد في قصر الوطن، وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات والمواضيع الهادفة إلى دعم المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والاستمرار في تطويرها بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية. 
وفي إطار تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة، ناقش المجلس عدة دراسات في شأن حماية ودعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وتحديد عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسة المستهدفة سيتم التركيز عليها في المرحلة القادمة، وكذلك عدد من المناطق الجغرافية التي تشكل فرصاً استثمارية.

  • منصور بن زايد لدى ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للتنمية بحضور محمد القرقاوي وعبدالرحمن العويس وحسين الحمادي وسهيل المزروعي وجميلة المهيري وسلطان الجابر والوزراء أعضاء المجلس (وام)
    منصور بن زايد لدى ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للتنمية بحضور محمد القرقاوي وعبدالرحمن العويس وحسين الحمادي وسهيل المزروعي وجميلة المهيري وسلطان الجابر والوزراء أعضاء المجلس (وام)

كما ناقش المجلس الوزاري للتنمية سياسة نشر المخالفات المتعلقة بأحكام قانون وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع والصلاحيات والضوابط المتعلقة بالنشر. كما تمت مناقشة إعداد وتعديل عدد من التشريعات الاتحادية من بينها إعداد تشريع بشأن تنظيم رعاية مجهولي النسب، ومن في حكمهم في الدولة، ومعالجة التحديات التي تتعلق بهذه الفئة على كافة المستويات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، والنفسية، والترفيهية، وتهيئة أفضل الظروف المعيشية لهم.. وكذلك التشريع المنظم للمنشآت الصحية الخاصة في الدولة لتحسين آليات عمل تلك المنشآت والرقابة عليها، وتوقيع الجزاءات التأديبية المناسبة على المخالفات المرتكبة منها. 
وناقش المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية»، وتوصيات اللجنة المشكلة لدراسة نظام الابتعاث الوطني في الدولة وتطوير إطار عام لسياسة الابتعاث في الدولة. 
وفي التقارير الحكومية ناقش المجلس عدة تقارير منها: بيان مشاركة وزارة المالية في مجموعة العشرين للعام 2022، وتقرير حول ضوابط ترخيص مزاولة أنشطة الصيد في الدولة، وتقرير بشأن مستجدات خطة 33 مبادرة للتعافي والنهوض الاقتصادي، وتقرير يوضح مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن سياسة إشراك الشباب في المهمات الرسمية للجهات الاتحادية في الدولة.

  • منصور بن زايد خلال المأدبة
    منصور بن زايد خلال المأدبة

وعقب اجتماع المجلس الوزاري للتنمية أقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء اليوم، مأدبة إفطار في قصر الوطن بحضور أعضاء المجلس الوزاري للتنمية وكبار المسؤولين في وزارة شؤون الرئاسة.

  • منصور بن زايد خلال المأدبة بحضور محمد القرقاوي وعبدالرحمن العويس وسلطان الجابر وحسين الحمادي ومريم المهيري وأحمد جمعة الزعابي والوزراء وكبار الحضور
    منصور بن زايد خلال المأدبة بحضور محمد القرقاوي وعبدالرحمن العويس وسلطان الجابر وحسين الحمادي ومريم المهيري وأحمد جمعة الزعابي والوزراء وكبار الحضور

وتبادل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال مأدبة الإفطار، التهاني والتبريكات مع الحضور بمناسبة الشهر الكريم، داعين المولى، عز وجل، أن يعيد هذه الأيام المباركة على دولة الإمارات العربية المتحدة بالعز والخير والبركة، وأن يديم على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ دولة الإمارات، ويديم على أبناء شعبها والمقيمين على أرضها الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

  • منصور بن زايد يؤدي صلاة المغرب وفي الصورة محمد القرقاوي وسلطان الجابر وأحمد جمعة الزعابي وجانب من الحضور
    منصور بن زايد يؤدي صلاة المغرب وفي الصورة محمد القرقاوي وسلطان الجابر وأحمد جمعة الزعابي وجانب من الحضور

وأدى جميع الحضور صلاة المغرب، ثم تناولوا بعدها طعام الإفطار على مائدة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. حضر مأدبة الإفطار كل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس المجلس الوزاري للتنمية، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل.

  • منصور بن زايد في حديث مع محمد القرقاوي وفي الصورة أحمد جمعة الزعابي وحمد المدفع وأحمد الحميري
    منصور بن زايد في حديث مع محمد القرقاوي وفي الصورة أحمد جمعة الزعابي وحمد المدفع وأحمد الحميري

كما حضر المأدبة، معالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي أحمد جمعة الزعابي مستشار رئيس الدولة، ومعالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس هيئة المراسم والسرد الإستراتيجي، ومعالي فارس محمد أحمد سهيل المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة، ومعالي سميرة مرشد الرميثي الأمين العام لهيئة المراسم والسرد الاستراتيجي، إضافة إلى الوكلاء بوزارة شؤون الرئاسة والمستشارين فيها.

  • منصور بن زايد ومحمد القرقاوي وأحمد جمعة الزعابي
    منصور بن زايد ومحمد القرقاوي وأحمد جمعة الزعابي
  • محمد الجنيبي وسميرة الرميثي وحميد النيادي وجانب من الحضور
    محمد الجنيبي وسميرة الرميثي وحميد النيادي وجانب من الحضور
  • جانب من الحضور خلال المأدبة
    جانب من الحضور خلال المأدبة
الإمارات
المجلس الوزاري للتنمية
قصر الوطن
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