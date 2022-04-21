الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب على المناطق الشرقية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً على المناطق المكشوفة وتكون حركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. الموج في الخليج العربي خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 18:12 والمد الثاني عند الساعة 04:34 والجزر الأول عند الساعة 17:11 والجزر الثاني عند 21:56. في بحر عمان، الموج خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 14:30 والمد الثاني عند الساعة 25:01 والجزر الأول عند الساعة 07:37 والجزر الثاني عند الساعة 20:26.