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الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في النيجر
دورية أمنية لمواجهة المتطرفين متمركزة عند الحدود بين مالي والنيجر (أ ف ب)
21 ابريل 2022 18:36

أبوظبي (وام) 

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا بجمهورية النيجر الصديقة، واستهدفا مركز شرطة حدوديا ببلدة بيتيلكولي، ومعسكراً للحرس الوطني في محافظة جادو، ونجم عنهما مقتل وإصابة عدد من الجنود. 
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. 
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة النيجر وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وكانت حكومة النيجر أكدت أن مسلحين مجهولين قتلوا 7 من أفراد شرطة الحدود و4 من أفراد الحرس الوطني في هجومين منفصلين.
وأفاد بيان حكومي بأن الهجومين وقعا يوم الثلاثاء الماضي، واستهدف أحدهما مركزاً للشرطة في بيتيلكولي على الحدود الغربية مع بوركينا فاسو، واستهدف الآخر موقعاً للحرس الوطني في دجادو بمنطقة أجاديز بشمال البلاد. وتقاتل النيجر، مثل جارتيها مالي وبوركينا فاسو، جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين قتلت الآلاف ودفعت الملايين للنزوح في أنحاء منطقة الساحل بغرب إفريقيا. وقالت الحكومة، إن المهاجمين سرقوا أيضاً عربات من موقعي الأمن، وإن أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا.
إلى ذلك، يناقش نواب النيجر، اليوم، ويصوتون على وجود قوات أجنبية لمحاربة المتطرفين في البلاد، حسبما أفادت مصادر برلمانية وحكومية أمس.
وقال مصدر حكومي إن «النقاش الذي يليه تصويت حول وجود قوات أجنبية، في إطار مكافحة الإرهاب سيجري الجمعة».
ونتيجة التصويت محسومة، حيث يتمتع حزب الرئيس محمد بازوم الحاكم بأغلبية ساحقة في الجمعية الوطنية.
وتؤكد الوثيقة التي عرضت على النواب أن النيجر «شبه محاطة بجماعات إرهابية، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لاحتواء التهديد بالقرب من الحدود، فإن الخسائر البشرية والاقتصادية فادحة».
وأضاف النص أن «تطور الوضع الأمني يتطلب التزاماً مشتركاً من حكومات النيجر والدول الأخرى لمحاربة الإرهاب بفعالية، في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف الحالي أو المستقبلي».
وأوضح: «ستُنشر قوات خاصة من الدول الصديقة»، و«ستنتشر على أراضي البلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتضررة بهذا التهديد»، منها «بنين وغانا والنيجر وساحل العاج».
وإذا كانت القوات الأجنبية الخاصة من فرنسا والولايات المتحدة موجودة في النيجر، التي أعلنت عن استعدادها لاستقبال المزيد، فإن وجودها المستقبلي لم يتم ذكره رسمياً في البلدان الثلاثة الأخرى.
ومن خلال الإعلان في فبراير عن انسحاب قواتها من مالي، كانت فرنسا ترغب وشركاؤها الأوروبيون في البقاء ملتزمين في منطقة الساحل و«تقديم الدعم للدول المجاورة في خليج غينيا وغرب إفريقيا» لاحتواء تهديد الإرهابيين. وأشاروا إلى أن «معايير» إعادة التنظيم هذه ستقرر «بحلول يونيو 2022».

الإمارت
إدانة
هجوم إرهابي
النيجر
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