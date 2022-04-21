الفلك الدولي: الاثنين 2 مايو عيد الفطر في معظم الدول

أكد مركز الفلك الدولي أن يوم الاثنين 2 مايو عيد الفطر في معظم الدول، حيث سيتم تحري هلال شوال 1443 ه يوم السبت 30 أبريل، الموافق 29 رمضان، للدول التي بدأت شهر رمضان المبارك يوم السبت 02 أبريل.

ولفت المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي إلى أنه بالنسبة للدول التي بدأت شهر رمضان يوم الأحد 03 أبريل، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعمان والأردن والمغرب وغانا، فستتحرى الهلال يوم الأحد 01 مايو الموافق 29 رمضان فيها.

ونوه إلى أن الدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 30 أبريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوماً، ليكون يوم الاثنين 02 مايو عيد الفطر السعيد فيها.

وأشار إلى أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد 01 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بأي وسيلة من قارة أستراليا وما حولها، وهي ممكنة بالتلسكوب فقط من وسط وغرب آسيا ومعظم أوروبا وجنوب القارة الأفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من القارة الإفريقية عدا جنوبها ومن غرب أوروبا ومن شمال قارة أميركا ووسط أميركا الجنوبية، في حين أن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبياً من الولايات المتحدة وأميركا الوسطى، وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد أن عدة رمضان 29 يوماً، وأن يوم الاثنين 02 مايو هو عيد الفطر السعيد فيها، في حين أنه من المتوقع أن يكون العيد يوم الثلاثاء 03 مايو في كل من الهند وبنغلادش وباكستان