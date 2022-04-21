الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
الفلك الدولي: الاثنين 2 مايو عيد الفطر في معظم الدول
الفلك الدولي: الاثنين 2 مايو عيد الفطر في معظم الدول
21 ابريل 2022 15:46

أكد مركز الفلك الدولي أن يوم الاثنين 2 مايو عيد الفطر في معظم الدول، حيث سيتم تحري هلال شوال 1443 ه يوم السبت 30 أبريل، الموافق 29 رمضان، للدول التي بدأت شهر رمضان المبارك يوم السبت 02 أبريل. 

ولفت المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي إلى أنه بالنسبة للدول التي بدأت شهر رمضان يوم الأحد 03 أبريل، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعمان والأردن والمغرب وغانا، فستتحرى الهلال يوم الأحد 01 مايو الموافق 29 رمضان فيها.
 ونوه إلى أن الدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 30 أبريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوماً، ليكون يوم الاثنين 02 مايو عيد الفطر السعيد فيها. 

وأشار إلى أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد 01 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بأي وسيلة من قارة أستراليا وما حولها، وهي ممكنة بالتلسكوب فقط من وسط وغرب آسيا ومعظم أوروبا وجنوب القارة الأفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من القارة الإفريقية عدا جنوبها ومن غرب أوروبا ومن شمال قارة أميركا ووسط أميركا الجنوبية، في حين أن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبياً من الولايات المتحدة وأميركا الوسطى، وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد أن عدة رمضان 29 يوماً، وأن يوم الاثنين 02 مايو هو عيد الفطر السعيد فيها، في حين أنه من المتوقع أن يكون العيد يوم الثلاثاء 03 مايو في كل من الهند وبنغلادش وباكستان 

المصدر: وام
مركز الفلك الدولي
عيد الفطر المبارك
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©