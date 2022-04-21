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هدايا من شرطة أبوظبي للعمال في يوم زايد للعمل الإنساني
هدايا من شرطة أبوظبي للعمال في يوم زايد للعمل الإنساني
21 ابريل 2022 11:37

نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي مبادرة توزيع الهدايا على العمال تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام.

وقال العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية إن الاحتفالية بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً تجسد قيم مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه ) الباقية في نفوسنا لتصبح مناهج عمل وقوافل خير وعطاء فقد امتدت أياديه بالخير والعطاء لشعوب العالم أجمع حتى أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة عنواناً للمحبة والتسامح والعطاء الإنساني من أجل الإنسان أينما كان.

وأضاف: أن زايد الخير هو الإنسان المعطاء ورجل الخير والمواقف وصاحب السيرة العطرة سيبقى خالداً لا ينسى، علمنا كيف يكون الواجب، وكيف يكبر الإنسان بالحق ومع الحق ، وترك لنا إرثاً غنياً ونهجاً سوياً في ميادين العطاء الإنساني، ورسخ قيم التسامح والتعايش والتضامن والوحدة واحترام وقبول الآخر، وجعل من هذه القيم منهجاً لدولة الإمارات وأهلها.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
يوم زايد للعمل الإنساني
الإمارات
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