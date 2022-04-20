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محمد بن راشد ومحمد بن زايد: على نهج زايد
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
21 ابريل 2022 03:05

دبي، أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كان للأيتام والمحتاجين قلباً ووطناً وسكناً. 
وقال سموه عبر «تويتر»: «في يوم زايد للعمل الإنساني.. نستذكر الوالد المعلم المؤسس.. قدوتنا في العمل الإنساني، الذي أطعم البشر.. وسقى الشجر.. ورحم الفقير.. وسد حاجة المسكين.. وكان للأيتام والمحتاجين قلباً ووطناً وسكناً.. رحمه الله وأسكنه جناناً عرضها السماوات والأرض.. آمين».
من جهته، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»، أن الإمارات تسعى إلى إرساء منظومة عمل إنساني تتسم بالانتشار والاستدامة لصالح المحتاجين.
وقال سموه عبر «تويتر»: «في «يوم زايد للعمل الإنساني»، نجدد التأكيد على مواصلة نهج زايد، أحد رموز العمل الإنساني ورواده، بعطائه الذي نشر الخير والسعادة في أرجاء المعمورة.. الإمارات تسعى إلى إرساء منظومة عمل إنساني تتسم بالانتشار والاستدامة لصالح المحتاجين».

الإمارات
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