حمدان بن زايد: زايد غرس فينا حب الوطن والعطاء بلا حدود

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إن «يوم زايد للعمل الإنساني»، مناسبة نستذكر فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي غرس فينا حب الوطن والعطاء بلا حدود، وترك خلفه شعباً يستكمل مسيرة الخير والعمل الإنساني، هو حاضر بيننا في كل خطوة وفي كل إنجاز نصل إليه.

وأكد سموه، أن السيرة الطيبة والمواقف الخالدة للراحل الكبير ستظل باقية في قلوب الجميع. ودوّن سموه على حسابه في «تويتر» قوله: «يوم زايد للعمل الإنساني، مناسبة نستذكر فيها والدنا الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي غرس فينا حب الوطن والعطاء بلا حدود، وترك خلفه شعباً يستكمل مسيرة الخير والعمل الإنساني، هو حاضر بيننا في كل خطوة وفي كل إنجاز نصل إليه، ستظل سيرته الطيبة ومواقفه الخالدة باقية في قلوب الجميع».